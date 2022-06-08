Стало известно, как страны ЕС купят газ у РФ после отказа платить в рублях

Европейские страны, отказавшиеся платить за российский газ в рублях, в любом случае будут перекупать отечественное топливо под видом, например, американского СПГ, заявил генеральный директор Института региональных проблем Сергей Правосудов. По его словам, покупку российского газа страны Евросоюза всегда смогут оформить как приобретение партии сжиженного сырья, пишет «Экономика Сегодня».

Газовый рынок представляет собой систему сообщающихся сосудов: газ не берется из ниоткуда. Можно купить СПГ, а можно российский газ путем перепродажи и оформить его как покупку партии сжиженного сырья. Все дело в оформлении документов, то же самое происходит и с другими странами, которые отказались покупатель российский газ. Польша сегодня получает сырье с «Северного потока — 1» реверсом через Германию, — пояснил Правосудов.

По его словам, у европейцев сейчас нет проблем с газом. Правосудов напомнил, что Болгария купила американский СПГ, который пришел в Турцию. Аналитик считает, что топливо попадет к болгарам через «Турецкий поток», однако в данном контракте произойдет замена сырья: под видом американского СПГ Болгария купит российский газ.