На ПМЭФ-2022 будет представлен туристический форум «Путешествуй!»

Российский туристический форум «Путешествуй!» будет представлен на Петербургском экономическом форуме в 2022 году.

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Форум будет частью стенда Федерального агентства по туризму.

В программе экспозиции есть подписание соглашений о сотрудничестве и презентация туристических возможностей регионов.

В общей сложности в рамках форума «Путешествуй!» запланировано более 100 деловых мероприятий, лекций, паблик-токов и развлекательных событий. Организатором форума в этом году выступает Фонд Росконгресс.

Форум «Путешествуй!» пройдёт в Москве на ВДНХ с 4 по 7 августа и соберёт представителей власти и бизнеса, ведущих экспертов и создателей инновационных цифровых сервисов.