Зеленский: экспорт Украины снизился в пять раз после спецоперации

«Мы экспортировали раньше морем. Благодаря коридорам Черного моря, открытым портам экспортировали в месяц 10 млн тонн. Если мы сегодня говорим о железной дороге, что мы уже начали параллельно делать, мы говорим не о 10 млн, а говорим сейчас о 2 млн тонн в месяц», — подытожил Зеленский.