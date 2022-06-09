Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+24° в 
USD 60.96EUR 64.57
Войти в почту
1 час назад

Зеленский: экспорт Украины снизился в пять раз после спецоперации

Ura.Ruиещё 1

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что экспорт сельхозпродукции Украины снизился с 10 миллионов до 2 миллионов тонн. Об этом глава страны заявил на собрании директоров компаний, организуемом Йельским университетом, видео с выступления политик опубликовал в своем официальном telegram-канале.

Зеленский: экспорт Украины снизился в пять раз после спецоперации
Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.uaофициальный сайт президента Украины president.gov.ua

«Мы экспортировали раньше морем. Благодаря коридорам Черного моря, открытым портам экспортировали в месяц 10 млн тонн. Если мы сегодня говорим о железной дороге, что мы уже начали параллельно делать, мы говорим не о 10 млн, а говорим сейчас о 2 млн тонн в месяц», — подытожил Зеленский.

На данный момент в Украине от 20 до 25 млн тонн зерна, кукурузы, ячменя и подсолнечного масла. Сельхозпродукция является главным товаром для экспорта. По словам Зеленского, к осени прибавится еще 50 млн тонн продукции, вывоз через железную дорогу может сказаться на качестве продуктов сельского хозяйства.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России назвал это вынужденным решением. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 16 апреля в Минобороны РФ сообщили, что российская армия полностью зачистила городскую территорию Мариуполя.

Экономика,Владимир Зеленский,Минобороны России,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители