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32 минуты назад

Эксперт назвал главную ошибку Байдена в санкциях против России

Елена Прошина

Политика Соединенных Штатов в отношении санкций против Москвы провалились по нескольким причинам, сообщает «Прайм» со ссылкой на директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрия Рогулева.

«Они недооценили роль России в мировой экономике»
Фото: EPAEPA

По его словам, главная из них — излишняя самонадеянность и недооценка ряда экономических показателей России, которые Вашингтон распространяет и на которые сами же опираются.

«В одном только ЦРУ тысячи аналитиков, в других службах — десятки тысяч людей, которым по штату положено сопоставлять, анализировать и оценивать. И все они недооценили роль России в мировой экономике, ее влияние», — заявил эксперт.

По его словам, несмотря на значительный штат аналитиков, американские власти опирались на неподкрепленное мнение, что для полного краха РФ достаточно одного удара извне. Однако не были учтены цепочки поставок российских товаров, сырья и продовольствия.

«Мы просто не вписываемся в американскую концепцию экономики», — отметил Рогулев.

Сегодня Россия находится на 11 месте по номинальному объему ВВП в мировом списке, по ВВП ППС – на 5-6 месте, что сопоставимо с европейскими экономиками. Российская экономика, в отличие от американской, носит реальный характер.

Экономика,Юрий Рогулев,Франклин Рузвельт,ЦРУ,МГУ,
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