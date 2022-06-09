ЕС призвал не покупать у России зерно

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС призывает страны не покупать у России зерно, объясняя это тем, что оно может быть вывезено с территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

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«Мы призываем все страны мира не покупать у России зерно, похищенное на Украине, мы призываем их выяснять, происхождение зерна», — заявил он.

Стано добавил, что недавно РФ якобы «пыталась продать партию зерна Египту», однако египетские власти от этого отказались.

Напомним, что в ООН уже несколько раз заявляли об угрозе мирового продовольственного кризиса из-за нехватки зерна. Страны Запада обвиняют в этом Россию, которая якобы мешает поставкам украинского продовольствия на мировые рынки.