Отрицательная процентная ставка: что это и зачем нужна

В конце мая Центробанк допустил, что банкам разрешат вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц, а уже в июне в банках РФ начали появляться комиссии за хранение средств на валютных депозитах. Что такое отрицательная ставка и как она может повлиять на вашу жизнь - в материале «Рамблера».

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Отрицательная ставка: определение и смысл

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Отрицательная процентная ставка - банковская ставка по депозиту, значение которой ниже нуля процентов.

Отрицательные ставки по депозитам означают, что не банк будет платить клиентам за пользование их деньгами, а они банку - за хранение и обслуживание, объясняла «Фонтанке» аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

По ее словам, механизм отрицательных ставок по валютным депозитам запускают тогда, когда на счетах без дела находятся большие суммы, в то время как экономике и бизнесу необходим приток финансов. В РФ это также используют для «дедолларизации» - снижения зависимости от иностранной валюты, которую могут использовать в качестве оружия против российской экономики.

Банковская «дедолларизация» в России не ограничивается идеей отрицательных ставок: несколько лет назад в стране повысили отчисления в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) от валютных вкладов; кроме того, банки обязали досоздать больший процент резервов за выдачу клиентам валютных кредитов.

Отрицательная ставка для вкладов юрлиц обсуждалась еще в 2019 году. Аналитик Ак Барс Банка Руслан Селиванов объяснял, что произойти это может на фоне введения отрицательных ключевых ставок в ЕС, из-за которых российские банки теряли процентные доходы: им приходилось брать вклады в РФ в положительных ставках, а размещать в Европе - в отрицательных.

Отрицательная ставка в России

В конце мая замглавы Центробанка Ксения Юдаева сообщила, что регулятор может разрешить банкам отрицательные ставки по валютным вкладам.

Юдаева заявила, что Госдума уже рассматривает этот вопрос. Замглавы ЦБ объяснила, что российские власти стремятся снизить объемы использования валют «недружественных стран». В ЦБ рассчитывают, что на российском рынке будет расти роль рубля и валют тех стран, которые ведут с Россией бизнес и сохраняют партнерские отношения.

Сейчас блокирующие санкции США, ЕС, Британии и некоторых других государств не позволяют крупнейшим российским банкам проводить операции в валютах этих стран и вкладываться в их активы. Но даже у не попавших под санкции банков возникают проблемы: Тинькофф банк с 28 мая перестал открывать вклады в валюте из-за «отсутствия надежных валютных активов».

Еще раньше банк приостановил SWIFT-переводы в евро - они стали проходить слишком долго. СМИ писали, что переводы в Тинькофф пострадали из-за решения австрийской группы Raiffeisenbank International разорвать отношения с несколькими российскими банками и закрыть их корреспондентские счета. Без счета в иностранном банке сделать трансграничный SWIFT-перевод невозможно.

Юдаева отмечала, что отрицательные ставки пока обсуждаются только для вкладов юрлиц.

7 мая «Райффайзенбанк» объявил о запуске отрицательных ставок для текущих крупных валютных счетов. Комиссия начнет действовать с 30 июня и коснется счетов долларах, евро, фунтах стерлингов, швейцарских франках и японских иенах.

Комиссия будет ежемесячной, ее размер составит 0,2 процента от суммы, на которую средства на счете больше порогового значения (минимально - десять условных единиц).

Клиенты с пакетами услуг «Премиальный» и «Премиальный 5» смогут без комиссии хранить 50 тысяч условных единиц.

Комиссия затронет текущие счета, остатков на вкладах она не коснется.

9 мая Тинькофф банк объявил о введении платы за обслуживание счетов в иностранной валюте. С 23 июня комиссию будут взимать с владельцев карточных счетов в долларах, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках.

Если на таком счете в Тинькофф банке хранится более тысячи условных единиц, комиссия составит один процент. Списывать комиссию будут ежедневно.

В банке заявили, что мера «обусловлена ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России», а ее цель - девалютизация банковских активов.

Кроме того, с 23 июня открыть накопительный счет в Тинькофф можно будет только в рублях.

«Коммерсант» писал со ссылкой на статистику ЦБ, что в январе 2022 года доля валютных депозитов у компаний составляла 31,2 процента, у физических лиц - 20,6 процента.

Последствия отрицательной ставки

РБК отмечает, что в периоды отрицательных ставок растет интерес инвесторов к акциям: у инвесторов появляются «свободные» деньги, которые нужно куда-то вложить, чтобы они не обесценились.

Через отрицательную ставку владельцев денег также пытаются мотивировать к их использованию в реальной жизни. Но гарантий, что это сработает, нет.

«Население хранить на счетах валюту под отрицательную ставку не будет - последнее заберут и положат под подушку», - подчеркивает аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

Александр Вельмисов из Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) считает, что после введения отрицательных ставок частные клиенты могут оставить деньги на депозитах только ради одного - сохранности и безопасности, которую гарантируют деньги на счете по сравнению с наличными.