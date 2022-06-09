Аналитик сравнил инфляцию в США и России

Инфляция в 8,5% является для США страшной цифрой, поскольку уровень закредитованности их экономики составляет больше 30 триллионов долларов. Об этом в беседе с «Абзацем» заявил финансовый аналитик Андрей Верников .

Ранее президент США Джо Байден на юмористическом ток-шоу Джимми Киммела сказал, что текущая инфляция в Америке является «проклятием ее существования». Согласно данным за апрель, уровень инфляции в Соединенных Штатов составляет 8,3%, что вдвое меньше, чем в России (17,02%).

«Для Соединенных Штатов это страшная цифра при уровне закредитованности их экономики. Предприниматели боятся. Они еще не жили при такой инфляции. Она рекордная за 40 лет», — объяснил Верников.

Он добавил, что США борются с инфляцией повышением ключевой ставки, которая сейчас составляет 0,75-1% при нужных пяти или еще лучше семи процентах. Однако данный вариант сделает для Америки чрезвычайно дорогим обслуживание ее госдолга, на сегодняшний день превышающего 30 триллионов долларов, отметил Верников. В свою очередь для России, по его словам, инфляции в 17% не является большой проблемой, потому что госдолг РФ один из самых низких в мире.