Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+28° в 
USD 58.39EUR 62.09
Войти в почту
1 час назад

Аналитик сравнил инфляцию в США и России

Елена Прошина

Инфляция в 8,5% является для США страшной цифрой, поскольку уровень закредитованности их экономики составляет больше 30 триллионов долларов. Об этом в беседе с «Абзацем» заявил финансовый аналитик Андрей Верников.

Аналитик сравнил инфляцию в США и России
Фото: ReutersReuters

Ранее президент США Джо Байден на юмористическом ток-шоу Джимми Киммела сказал, что текущая инфляция в Америке является «проклятием ее существования». Согласно данным за апрель, уровень инфляции в Соединенных Штатов составляет 8,3%, что вдвое меньше, чем в России (17,02%).

«Для Соединенных Штатов это страшная цифра при уровне закредитованности их экономики. Предприниматели боятся. Они еще не жили при такой инфляции. Она рекордная за 40 лет», — объяснил Верников.

Он добавил, что США борются с инфляцией повышением ключевой ставки, которая сейчас составляет 0,75-1% при нужных пяти или еще лучше семи процентах. Однако данный вариант сделает для Америки чрезвычайно дорогим обслуживание ее госдолга, на сегодняшний день превышающего 30 триллионов долларов, отметил Верников. В свою очередь для России, по его словам, инфляции в 17% не является большой проблемой, потому что госдолг РФ один из самых низких в мире.

Экономика,Джимми Киммел,Андрей Верников,Джозеф Байден,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители