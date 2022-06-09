Власти ЛНР заявили о старте экспорта зерна в РФ по железной дороге

Министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Юрий Пронько сообщил ТАСС о старте экспорта зерна из республики в Россию по железной дороге. По его словам, первый состав уйдет уже в пятницу, 10 июня.

Чиновник уточнил, то раньше экспорт осуществлялся на автотранспорте, однако железнодорожные возможности по грузоподъемности значительно выше. По словам Пронько, в настоящее время на элеваторах освобожденной части ЛНР остатки урожаев прошлых лет составляют примерно 300 тыс. тонн озимой пшеницы и 200 тыс. тонн подсолнечника. Мощности элеваторов заняты на 50%. Чтобы освободить их для будущего урожая, необходимо вывозить порядка 120-130 вагонов зерна в сутки.