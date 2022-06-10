Китайские и индийские импортеры наращивают объемы закупок нефти из РФ, тем самым снижая эффективность антироссийских санкций. Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте японской газеты Nikkei.
По ее данным, КНР в мае на ежедневной основе закупала 800 тыс. баррелей доставляемой морским путем российской нефти, соответствующий показатель увеличился на 40% по сравнению с январем. Индия в том же месяце покупала 700 тыс. баррелей в сутки, тогда как в январе подобные поставки не осуществлялись.
Газета подчеркивает, что США и Европа призывают Китай и Индию не закупать российскую нефть, однако дешевые российские ресурсы «предоставляют им существенные экономические преимущества на фоне глобального роста цен на энергоносители».
Ранее аналитики Goldman Sachs сообщили, что нефть марки Brent может подорожать до 140 долларов за баррель в третьем квартале нынешнего года. По мнению финансистов, средняя стоимость в ближайшие 12 месяцев составит 135 долларов за баррель. В сравнении с предыдущей версией прогноза от Goldman Sachs предполагаемые цены повышены на 10 долларов за баррель. Аналитики сошлись во мнении, что в настоящее время на мировом рынке нефти зафиксирован дисбаланс спроса и предложения. Сейчас мировые запасы нефти находятся на уровне 75 млн баррелей ниже ожидаемого. В России добыча сократилась не так сильно, как ожидали участники рынка. Авторы полагают, что тренд на снижение добычи сохранится.