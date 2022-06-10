Китайские и индийские импортеры наращивают объемы закупок нефти из РФ, тем самым снижая эффективность антироссийских санкций. Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте японской газеты Nikkei.

По ее данным, КНР в мае на ежедневной основе закупала 800 тыс. баррелей доставляемой морским путем российской нефти, соответствующий показатель увеличился на 40% по сравнению с январем. Индия в том же месяце покупала 700 тыс. баррелей в сутки, тогда как в январе подобные поставки не осуществлялись.

Газета подчеркивает, что США и Европа призывают Китай и Индию не закупать российскую нефть, однако дешевые российские ресурсы «предоставляют им существенные экономические преимущества на фоне глобального роста цен на энергоносители».