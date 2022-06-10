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43 минуты назад

В Японии назвали снижающие эффективность антироссийских санкций страны

Лера Букина

Китайские и индийские импортеры наращивают объемы закупок нефти из РФ, тем самым снижая эффективность антироссийских санкций. Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте японской газеты Nikkei.

По ее данным, КНР в мае на ежедневной основе закупала 800 тыс. баррелей доставляемой морским путем российской нефти, соответствующий показатель увеличился на 40% по сравнению с январем. Индия в том же месяце покупала 700 тыс. баррелей в сутки, тогда как в январе подобные поставки не осуществлялись.

Газета подчеркивает, что США и Европа призывают Китай и Индию не закупать российскую нефть, однако дешевые российские ресурсы «предоставляют им существенные экономические преимущества на фоне глобального роста цен на энергоносители».

В США спрогнозировали рекордные цены на нефть

Ранее аналитики Goldman Sachs сообщили, что нефть марки Brent может подорожать до 140 долларов за баррель в третьем квартале нынешнего года. По мнению финансистов, средняя стоимость в ближайшие 12 месяцев составит 135 долларов за баррель. В сравнении с предыдущей версией прогноза от Goldman Sachs предполагаемые цены повышены на 10 долларов за баррель. Аналитики сошлись во мнении, что в настоящее время на мировом рынке нефти зафиксирован дисбаланс спроса и предложения. Сейчас мировые запасы нефти находятся на уровне 75 млн баррелей ниже ожидаемого. В России добыча сократилась не так сильно, как ожидали участники рынка. Авторы полагают, что тренд на снижение добычи сохранится.

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