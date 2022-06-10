Европе предрекли несколько «ужасных месяцев»

Редактор отдела экономики Financial Times Крис Джайлз считает, что ближайшие несколько месяцев будут ужасными для Европы, а Европейскому центральному банку (ЕЦБ) придется прекратить денежно-кредитную поддержку экономики еврозоны и повысить процентные ставки.

В марте и апреле безработица в еврозоне упала до 6,8 процента - самого низкого уровня с момента введения единой валюты в 1999 году, а инфляция выросла до 8,1 процента в мае. Вместо жесткой экономии европейские страны планируют свои расходы в рамках фонда восстановления в размере 800 млрд евро.

При этом рост экономики значительно замедлился после мощного посткоронавирусного восстановления лета 2021 года, отмечает Джайлз. Валовой внутренний продукт еврозоны вырос всего на 0,3 процента в последнем квартале 2021 года и на 0,2 процента в первом квартале 2022-го, что совпало с украинским кризисом.

«Независимо от того, останутся ли темпы роста вялыми или станут отрицательными, жестокая правда заключается в том, что Европе нужно меньше тратить, потому что она нетто-импортером энергии и рост стоимости нефти и газа сделал ее беднее», - подчеркнул автор.

По его мнению, если этого не признать, спрос будет по-прежнему превышать предложение, а временный рост цен на энергоносители превратится в более проблематичную и устойчивую общую инфляцию. Это будет сопровождаться слабыми темпами роста европейской экономики или даже поверхностной рецессией.

Джайлз добавил, что в апреле инфляция в Европе для трех четвертей всех товаров и услуг составляла более двух процентов. Это свидетельствует о том, что компании все чаще готовы повышать цены, а не снижать свою прибыль.

«Ближайшие месяцы будут ужасными для европейских экономик. Доходы окажутся под давлением, рецессия весьма вероятна, а процентные ставки придется повысить, оказывая давление на домохозяйства», - подчеркнул автор статьи.

Он отметил, что пережить это нужно ради отказа от «опасной» российской энергии.

По оценкам Еврокомиссии, до украинского кризиса Россия поставляла 40 процентов газа, более 25 процентов нефти и почти 50 процентов угля, которые потребляет ЕС.