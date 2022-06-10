The Telegraph: Британия на грани продуктового кризиса

Поставки продовольствия британцам оказались «уязвимы» на фоне того, что в стране остался единственный завод по производству удобрений. Об этом рассказала газета The Telegraph.

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Растущие счета за электроэнергию привели к окончательному закрытию одного из двух крупных заводов по производству удобрений - расположенного в Инсе предприятия CF Fertilisers, которое обеспечивало поставки азотных удобрений.

В компании заявили, что больше не могут позволить себе содержать завод из-за резкого роста цен на газ и высоких экологических налогов. Производство было приостановлено с сентября 2021 года.

Второй завод, CF Industries, сохранит свое предприятие в Биллингеме благодаря вмешательству правительства и заключению сделки по спасению завода с поставщиками компании.

Эксперт из Конфедерации сельскохозяйственной промышленности Джо Гилбертсон предупредил, что нехватка азотных удобрений приведет к росту цен на молоко, мясо и хлеб.

Глава Национального союза фермеров Майнетт Баттерс добавил, что просто импортировать то, чего Британии не хватает, не выйдет из-за украинского кризиса и ограничений на поставки зерна со стороны России и Индии.

На Россию приходится 17 процентов всех поставок зерна в мире. А вместе с Украиной РФ производит треть выращиваемой в мире пшеницы. Ранее российское правительство ввело временный запрет на экспорт пшеницы, ячменя и ржи, который должен продлиться до 30 июня. РФ хочет использовать эту меру для обеспечения внутреннего спроса и предотвращения скачка цен.