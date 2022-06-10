Раскрыта сумма заблокированных в Канаде российских активов

Полиция Канады заморозила российские активы на общую сумму $123,031 млн в период с 24 февраля по 7 июня 2022 года. Об этом сообщила в четверг Канадская королевская конная полиция.
«С 24 февраля по 7 июня были заморожены российские активы на общую сумму $123 млн. Также были заблокированы транзакции на общую сумму $289 млн», - указано в документе.
Канада прибегает к экономическим санкциям в отношении России с конца февраля, то есть с начала спецоперации на Украине. 8 июня власти этой страны объявили о новых экономических рестрикциях. Тогда был опубликован список из 28 видов деятельности, связанных с нефтегазовой и химической промышленностью РФ, которые подпали под санкции. Они затронули строительство и различного рода перевозки, компьютерные, бухгалтерские, консалтинговые, инженерные и другие услуги. Канадским гражданам и компаниям запретили вести какие-либо дела с представителями российских нефтяной, газовой, химической и горнодобывающей отраслей промышленности, в том числе это касается добычи угля и металлических руд.
Канадская королевская конная полиция - единственный в мире правоохранительный орган, который обладает законными полномочиями на международном, государственном, провинциальном и муниципальном уровнях.