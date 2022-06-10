Раскрыта сумма заблокированных в Канаде российских активов

Канада прибегает к экономическим санкциям в отношении России с конца февраля, то есть с начала спецоперации на Украине. 8 июня власти этой страны объявили о новых экономических рестрикциях. Тогда был опубликован список из 28 видов деятельности, связанных с нефтегазовой и химической промышленностью РФ, которые подпали под санкции. Они затронули строительство и различного рода перевозки, компьютерные, бухгалтерские, консалтинговые, инженерные и другие услуги. Канадским гражданам и компаниям запретили вести какие-либо дела с представителями российских нефтяной, газовой, химической и горнодобывающей отраслей промышленности, в том числе это касается добычи угля и металлических руд.