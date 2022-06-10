ЦБ вновь снизил ключевую ставку

Совет директоров Банка России 10 июня решил снизить ключевую ставку на 150 б.п., до 9,50% годовых. Это следует из пресс-релиза регулятора.

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«Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Вместе с тем замедление инфляции происходит быстрее, а снижение экономической активности — в меньшем масштабе, чем Банк России ожидал в апреле. Последние данные указывают на низкие текущие темпы прироста цен в мае и начале июня. Этому способствовали динамика обменного курса рубля и исчерпание эффектов ажиотажного потребительского спроса в условиях заметного снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса», - указал ЦБ.

Согласно прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в 2022 году достигнет 14,0–17,0%, в 2023 году - снизится до 5,0–7,0%, в 2024 году – вернется к 4%.

Также регулятор, комментируя денежно-кредитные условия, заявил, что в целом они оставались жесткими, смягчившись неравномерно в различных сегментах финансового рынка.

Банк России ожидает среднюю ключевую ставку в диапазоне 10,8—11,4%1 в 2022 году, 7,0–9,0% в 2023 году и 6,0–7,0% в 2024 году.