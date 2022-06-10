Новый пакет санкций Швейцарии против РФ вступил в силу

Власти Швейцарии одобрили шестой пакет санкций против России. Он вступил в силу сегодня, 10 июня, в 19:00 по московскому времени. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте Федерального совета страны.
Отмечается, что швейцарский пакет полностью идентичен принятым новым мерам в Евросоюзе, включая эмбарго на поставки российской нефти и отключение четырех банков РФ и Белоруссии от SWIFT. Также под ограничения попали более 100 новых физических и юридических лиц этих двух стран. Их список также полностью соответствует принятому в ЕС.
3 июня Евросоюз утвердил новые меры против России и Белоруссии. В частности, в пакет санкций вошли частичное эмбарго на импорт нефти РФ, отключение от SWIFT еще трех российских банка — Сбербанка, Московского кредитного банка и Россельхозбанка и расширение ограничений против физических и юридических лиц. Однако их список пока не опубликовали.