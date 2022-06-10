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1 час назад

Новый пакет санкций Швейцарии против РФ вступил в силу

Елена Прошина

Власти Швейцарии одобрили шестой пакет санкций против России. Он вступил в силу сегодня, 10 июня, в 19:00 по московскому времени. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте Федерального совета страны.

Новый пакет санкций Швейцарии против РФ вступил в силу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что швейцарский пакет полностью идентичен принятым новым мерам в Евросоюзе, включая эмбарго на поставки российской нефти и отключение четырех банков РФ и Белоруссии от SWIFT. Также под ограничения попали более 100 новых физических и юридических лиц этих двух стран. Их список также полностью соответствует принятому в ЕС.

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3 июня Евросоюз утвердил новые меры против России и Белоруссии. В частности, в пакет санкций вошли частичное эмбарго на импорт нефти РФ, отключение от SWIFT еще трех российских банка — Сбербанка, Московского кредитного банка и Россельхозбанка и расширение ограничений против физических и юридических лиц. Однако их список пока не опубликовали.

Экономика,Московский кредитный банк,Россельхозбанк,Сбербанк России,ЕС,
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