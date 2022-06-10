В Запорожье рассказали о продаже зерна в Северную Америку через третьи страны

Северная Америка, несмотря на санкции, закупает зерно на освобожденных территориях Запорожской области через третьи страны. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил в пятницу член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
"Запорожская область - это, по сути, закрома Родины, это такая житница юга Руси всегда. И в советские годы у нас были очень большие урожаи зерна, каждый собранный миллион тонн зерна отмечался вымпелами, наградами, премиями. К нам обращаются сельхозпроизводители, которым некуда девать зерно от его переизбытка еще с прошлогоднего урожая. Поэтому начали искать рынки сбыта и достаточно быстро, помимо российского рынка сбыта, договорились с представителями Ближнего Востока, Африки, Северной Америки, кстати, которая пугает санкциями, но, тем не менее, наше зерно покупает с радостью - понятно, через посредников и по хитрым схемам, но суть в этом", - сказал Рогов.
Он отметил, что взаиморасчеты по поставкам зерна в области сейчас проводятся как безналичным способом, так и наличным ввиду того, что банковская система после ухода украинских банков пока представлена в области только одним банком. Также он заявил, что уже ведутся переговоры с несколькими системообразующими российскими банками по вопросу их присутствия в Запорожской области.
"Это дело ближайших дней, тогда уже совсем не будет никаких отличий от любого другого российского региона, где возможно пользование карточками, платежами, переводами денежными", - резюмировал Рогов.
Ранее глава военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Балицкий заявил, что в регионе хранится 1,5 млн тонн сельскохозяйственной продукции. Часть планируется вывезти, в том числе на Ближний Восток, еще часть будет переработана либо войдет в зерновой резерв. При этом в среду стало известно, что первый поезд с зерном из Мелитополя прибыл в Крым, а первые суда из Бердянска планируется отправить в ближайшее время.