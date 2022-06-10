В Запорожье рассказали о продаже зерна в Северную Америку через третьи страны

"Запорожская область - это, по сути, закрома Родины, это такая житница юга Руси всегда. И в советские годы у нас были очень большие урожаи зерна, каждый собранный миллион тонн зерна отмечался вымпелами, наградами, премиями. К нам обращаются сельхозпроизводители, которым некуда девать зерно от его переизбытка еще с прошлогоднего урожая. Поэтому начали искать рынки сбыта и достаточно быстро, помимо российского рынка сбыта, договорились с представителями Ближнего Востока, Африки, Северной Америки, кстати, которая пугает санкциями, но, тем не менее, наше зерно покупает с радостью - понятно, через посредников и по хитрым схемам, но суть в этом", - сказал Рогов.