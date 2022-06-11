Стоимость бензина на АЗС в США обновила исторический максимум

Средняя цена одного галлона (3,785 л) бензина в США обновила исторический максимум, превысив $5. Об этом свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации, отслеживающей расценки на более чем 60 тыс. АЗС в стране.

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В субботу стоимость галлона бензина марки Regular (соответствует АИ-92 в РФ) поднялась в США до $5,004. В пятницу этот показатель составлял $4,986, а в первую неделю после инаугурации Джо Байдена в качестве президента США в конце января 2021 года - $2,39.

Самые высокие цены на бензин в стране традиционно устанавливаются в штате Калифорния. Там автомобилисты сейчас платят за один галлон в среднем $6,42.