Путин отменил соглашение о пенсионных правах граждан стран СНГ

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения о гарантиях пенсионных прав граждан государств СНГ. Документ опубликован 11 июня, в субботу, на официальном интернет-портале правовой информации.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Денонсировать соглашение о гарантиях прав граждан государств - участников СНГ в области пенсионного обеспечения, подписанного в Москве в 1992 году. Федеральный закон вступает в силу 30 июня 2022 года», - говорится в тексте документа.

Закон даст возможность РФ выйти из соглашения с 2023 года. За счет денонсации Пенсионный фонд России сможет сэкономить «около 2,7 млрд рублей в следующем году, еще 5,6 млрд - в 2024 году и еще 9,7 млрд рублей - в 2025 году», уточняет «Российская газета».

Под его действие попадут граждане, у которых нет стажа, либо он минимальный, также как и вклад в экономику России, подчеркивает издание.