Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+23° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
1 час назад

Путин отменил соглашение о пенсионных правах граждан стран СНГ

Илья Родин

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения о гарантиях пенсионных прав граждан государств СНГ. Документ опубликован 11 июня, в субботу, на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин отменил соглашение о пенсионных правах граждан стран СНГ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Денонсировать соглашение о гарантиях прав граждан государств - участников СНГ в области пенсионного обеспечения, подписанного в Москве в 1992 году. Федеральный закон вступает в силу 30 июня 2022 года», - говорится в тексте документа.

Закон даст возможность РФ выйти из соглашения с 2023 года. За счет денонсации Пенсионный фонд России сможет сэкономить «около 2,7 млрд рублей в следующем году, еще 5,6 млрд - в 2024 году и еще 9,7 млрд рублей - в 2025 году», уточняет «Российская газета».

Путин подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России

Под его действие попадут граждане, у которых нет стажа, либо он минимальный, также как и вклад в экономику России, подчеркивает издание.

По данным газеты, на смену отмененному соглашению придут новые. В них будет предусмотрен своего рода экспорт пенсий. Каждая страна СНГ, в которой был официально трудоустроен человек, будет выплачивать ему денежные средства за стаж на своей территории.

Экономика,Владимир Путин,ЕСПЧ,Пенсионный фонд РФ,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители