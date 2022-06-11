В Чечне планируют искать новые месторождения нефти и газа

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что в регионе планируют начать поиски новых месторождений нефти и газа, а также подземных вод для питьевого и бытового водоснабжения Ножай-Юртовского района. Об этом руководитель региона написал в своем Telegram-канале в субботу по итогам встречи с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым.