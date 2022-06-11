В Чечне планируют искать новые месторождения нефти и газа

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что в регионе планируют начать поиски новых месторождений нефти и газа, а также подземных вод для питьевого и бытового водоснабжения Ножай-Юртовского района. Об этом руководитель региона написал в своем Telegram-канале в субботу по итогам встречи с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым.
"Мы нашли поддержку у Александра Александровича [Козлова] по многим проблемным вопросам, озвученным ранее правительством ЧР. Так, по результатам проведенной работы удалось найти финансирование для реализации сразу нескольких социально значимых направлений. Среди них - проведение поисково-оценочных работ на подземные воды для обеспечения питьевого и бытового водоснабжения в населенных пунктах Ножай-Юртовского района и бурение параметрической скважины на территории Чеченской Республики в целях поиска нефтегазовых месторождений", - написал Кадыров.
По словам главы Минприроды РФ, это важные проекты, которые повлияют на экономику республики.
"Наши коллеги из Роснедр начинают исследовать залежи нефти. Если эта работа пройдет успешно, возможно, здесь появятся новые производства, новые рабочие места. В данном случае мы дадим поработать нашим геологам", - сказал Козлов в разговоре с журналистами.
Во время рабочей поездки в Чеченскую Республику министр осмотрел мусоросортировочный комплекс, Грозненский дендрологический сад, Чернореченское водохранилище, объект капитального строительства берегозащитных сооружений правого и левого берега реки Сунжа, а также нефтешламовые амбары и территорию в районе поселка Примыкание.