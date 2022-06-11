Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+23° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
46 минут назад

Оценены шансы России обанкротиться

Илья Родин

Доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко заявила, что дефолт и банкротство далеки от современных российских реалий. Об этом пишет «Прайм».

Оценены шансы России обанкротиться
Фото: ТАССТАСС

По данным Оксаны Карпенко, при дефолте государство или компания отказывается по каким-либо причинам своевременно исполнять свои обязательства по кредиту или по облигациям. В свою очередь, банкротство представляет собой признанную судом неспособность должника в полном объеме погасить эти долги.

Она полагает, что ни то, ни другое понятие не подходят к российским реалиям. Тем более, что «с точки зрения экономического содержания и правовой основы данные понятия не тождественны».

Карпенко подчеркнула, что процедура банкротства применяется к физическим и юридическим лицам, но не к странам. Дефолт может быть применен к государству, к компании, но в отношении физлиц невозможен.

Набиуллина оценила инфляцию в России

Кроме того, банкротство объявляется в том случае, если у должника полностью отсутствует возможность выплат по кредиту. К дефолту могут привести различные причины, он может быть временным явлением.

В заключение она добавила, что основной целью процедуры банкротства является справедливое урегулирование требований кредиторов. Дефолт же говорит о том, что финансовое положение компании стало неустойчивым. В его случае стране становится сложнее получить кредиты, а компании - заключать новые договора.

Экономика,РУДН,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители