Оценены шансы России обанкротиться

Доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко заявила, что дефолт и банкротство далеки от современных российских реалий. Об этом пишет «Прайм».

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По данным Оксаны Карпенко, при дефолте государство или компания отказывается по каким-либо причинам своевременно исполнять свои обязательства по кредиту или по облигациям. В свою очередь, банкротство представляет собой признанную судом неспособность должника в полном объеме погасить эти долги.

Она полагает, что ни то, ни другое понятие не подходят к российским реалиям. Тем более, что «с точки зрения экономического содержания и правовой основы данные понятия не тождественны».

Карпенко подчеркнула, что процедура банкротства применяется к физическим и юридическим лицам, но не к странам. Дефолт может быть применен к государству, к компании, но в отношении физлиц невозможен.

Кроме того, банкротство объявляется в том случае, если у должника полностью отсутствует возможность выплат по кредиту. К дефолту могут привести различные причины, он может быть временным явлением.