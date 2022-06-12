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1 час назад

Стало известно о панике Европы из-за российского ответа на санкции

Lenta.ruиещё 1

В Европе началась паника из-за ответа России на санкции. Экономическое противостояние с Российской Федерацией несет для европейцев экзистенциальную угрозу. Об этом заявил итальянский обозреватель Андреа Мураторе в статье для портала Inside Over.

По мнению итальянского автора, в Европе возникла нехватка сырья и высокая инфляция, из-за которой антикризисные планы выглядят устаревшими. Кроме того, потребности европейцев в расходах становятся все более насущными, подчеркнул Мураторе.

«Повышение ключевой ставки и сокращение антикризисной политики в последние годы создает ситуацию, в которой растет неопределенность», — объяснил итальянский обозреватель.

По его прогнозам, Евросоюз (ЕС) постигнет рецессия, а для ее решения предлагается сократить количество денег в экономике. При этом уровень зарплат падает, и люди начинают сильно экономить из-за высокой инфляции. В этих условиях Европа не снижает свою зависимость от газа, нефти, никеля, выплачивая России большие деньги, поскольку цены на эти ресурсы существенно выросли.

Путин подписал указ о контрсанкциях

Итальянский автор увидел выход из кризиса только в поиске новой промышленной политики, которая поможет Европе обрести независимость в главных экономических отраслях.

Ранее профессор экономики Стив Ханке заявил об ошеломляющих потерях США и ЕС от санкций против России. Он подчеркнул, что потери от санкций Запада и для самой Москвы кажутся значительными, однако они «меркнут» на фоне последствий, с которыми столкнутся США и Евросоюз.

Экономика,Видео,Владимир Путин,ЕС,
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