В Чехии сообщили о пользе западных санкций для России

Россия будет рада сложившейся из-за санкций со стороны западных стран ситуации на рынке энергоносителей, сообщает Časopis argument со ссылкой на экономиста Илону Швигликову.
По её словам, Москва сможет получать дополнительные доходы благодаря высоким ценам на топливо. Введенное Европейским союзом эмбарго на продаваемую РФ нефть сильно влияет на ситуацию в самом ЕС.
«Нефтяное эмбарго ― манёвр, который будет иметь для ЕС серьезные последствия. Предполагаю, что для Евросоюза они будут значительно хуже, чем для Российской Федерации, которая без труда найдет альтернативные рынки», — заявила Швигликова.
Как отметила эксперт, своими действиями, мотивированными идеологией, Евросоюз повышает сам для себя цену на нефть. При этом Европа бедная в плане запасов сырьевых ресурсов, а европейские страны зависят их поставок.
«Пока ЕС будет хлопотать о новых поставках и страдать от перебоев, а также всего, что с этим связано, Россия будет радоваться высоким ценам на нефть. И даже если ей придется продавать свою нефть с некоторой скидкой, цены для нее все равно будут выгоднее, чем год назад. Думать, что такая политика сломит Российскую Федерацию, абсурдно, и, скорее всего, она лишь приведет к очередным экономическим трудностям в ЕС», — отметила экономист.