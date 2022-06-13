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47 минут назад

В Чехии рассказали, почему Россия радуется западным санкциям

Елена Прошина

Россия будет рада сложившейся из-за санкций со стороны западных стран ситуации на рынке энергоносителей, сообщает Časopis argument со ссылкой на экономиста Илону Швигликову.

В Чехии сообщили о пользе западных санкций для России
Фото: ТАССТАСС

По её словам, Москва сможет получать дополнительные доходы благодаря высоким ценам на топливо. Введенное Европейским союзом эмбарго на продаваемую РФ нефть сильно влияет на ситуацию в самом ЕС.

«Нефтяное эмбарго ― манёвр, который будет иметь для ЕС серьезные последствия. Предполагаю, что для Евросоюза они будут значительно хуже, чем для Российской Федерации, которая без труда найдет альтернативные рынки», — заявила Швигликова.

Как отметила эксперт, своими действиями, мотивированными идеологией, Евросоюз повышает сам для себя цену на нефть. При этом Европа бедная в плане запасов сырьевых ресурсов, а европейские страны зависят их поставок.

«Пока ЕС будет хлопотать о новых поставках и страдать от перебоев, а также всего, что с этим связано, Россия будет радоваться высоким ценам на нефть. И даже если ей придется продавать свою нефть с некоторой скидкой, цены для нее все равно будут выгоднее, чем год назад. Думать, что такая политика сломит Российскую Федерацию, абсурдно, и, скорее всего, она лишь приведет к очередным экономическим трудностям в ЕС», — отметила экономист.

Экономика,ЕС,
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