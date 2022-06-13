Аналитики прогнозируют дальнейшее укрепление рубля

Рубль завершил неделю укреплением. По доллару он пробил отметку в 57, евро стоил чуть выше 60 рублей.
В пятницу, 10 июня, Центробанк снизил ключевую ставку с 11 до 9,5%с 11% до 9,5%. Тем самым, ЦБ РФ вернул её на уровень, где она находилась до конца февраля, когда в ответ на действия России на Украине были введены жесткие санкции.
Какие на этом фоне перспективы у рубля? И как откроется рынок в понедельник? Рассуждает руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов:
— Рубль вряд ли будет пока снижаться, возможно, он продолжит укрепление или примерно сохранится на уровне закрытия торговой недели. А по фондовым площадкам я думаю, что мы можем увидеть некоторую коррекцию, как собственно и по рынку облигаций, часть бумаг может показать снижение опять-таки на фоне того, что часть инвесторов будет фиксировать прибыль. Поэтому рынок будет не очень оптимистичный, но какого-то резкого снижения тоже не жду.
— Каких минимумов может достичь рубль?
— С учетом высказываний Минфина и условий такого курса, при которых, скажем так, он уже не совсем рыночный, я думаю, что мы можем плавно укрепляться еще по 20-50 копеек в день, но, наверное, это будет не так сильно, как раньше.
Несмотря на все старания Центрального банка рубль продолжит укрепление, считает инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов:
Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Арикапитал»:
«Скорее всего, рубль может протестировать отметку в 55 рублей за доллар, это связано прежде всего с тем, что рубль теряет потихонечку возможность свободно конвертироваться и иностранная валюта не нужна игрокам финансового рынка. Банки вводят комиссию за хранение иностранной валюты, кроме того, ее практически некуда пристроить. Объемы импорта пока не особо восстанавливаются, то есть спрос на импорт очень низкий. Несмотря на то, что Владимир Путин отменил обязательную продажу валютной выручки, тем не менее в платежах за газ все равно стопроцентная продажа валютной выручки пока осуществляется, потому что платежи за газ идут в рублях, поэтому предложение на валютном рынке достаточно большое. Из важнейших событий недели можно отметить заседание Федеральной резервной системы, на котором будет, скорее всего, повышена учетная ставка США, и на этом фоне доллар укрепляется практически ко всем мировым валютам за редким исключением. Но рубль живет своей жизнью, и власти практически исчерпали весь инструментарий, который они хотели использовать для ослабления рубля, поэтому даже некоторые аналитики говорят о том, что правительство может ввести фиксированный курс рубля к доллару, и этот фиксированный курс будет на уровне ниже текущих значений, то есть на уровне где-то 70-75 рублей за доллар».
В прошлую пятницу глава Банка России заявила, что ЦБ придерживается политики плавающего курса рубля, который определяется текущим счетом и соотношением экспорта и импорта. По ее словам, рубль по-разному влияет на различные группы экономических агентов. Экспортеры часто заинтересованы в ослаблении курса, импортеры — в укреплении.