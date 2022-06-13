Аналитики прогнозируют дальнейшее укрепление рубля

«Скорее всего, рубль может протестировать отметку в 55 рублей за доллар, это связано прежде всего с тем, что рубль теряет потихонечку возможность свободно конвертироваться и иностранная валюта не нужна игрокам финансового рынка. Банки вводят комиссию за хранение иностранной валюты, кроме того, ее практически некуда пристроить. Объемы импорта пока не особо восстанавливаются, то есть спрос на импорт очень низкий. Несмотря на то, что Владимир Путин отменил обязательную продажу валютной выручки, тем не менее в платежах за газ все равно стопроцентная продажа валютной выручки пока осуществляется, потому что платежи за газ идут в рублях, поэтому предложение на валютном рынке достаточно большое. Из важнейших событий недели можно отметить заседание Федеральной резервной системы, на котором будет, скорее всего, повышена учетная ставка США, и на этом фоне доллар укрепляется практически ко всем мировым валютам за редким исключением. Но рубль живет своей жизнью, и власти практически исчерпали весь инструментарий, который они хотели использовать для ослабления рубля, поэтому даже некоторые аналитики говорят о том, что правительство может ввести фиксированный курс рубля к доллару, и этот фиксированный курс будет на уровне ниже текущих значений, то есть на уровне где-то 70-75 рублей за доллар».