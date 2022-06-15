США хотят разрешить зерновой кризис без участия России

Заявления Джо Байдена о планах Вашингтона по вывозу в Европу украинского зерна, застрявшего в стране из-за прекращения судоходства, прозвучали на съезде Американской федерации труда в Филадельфии. По словам президента США, для расширения возможностей наземного экспорта вдоль западных границ Украины, в том числе в Польше, будут созданы временные зернохранилища. Как указывает Politico, это позволит выгружать зерно из украинских товарняков, которые не могут въезжать в ЕС из-за разницы в ширине колеи, и переправлять его на других поездах до морских портов.

Фото: ТАСС ТАСС

Насколько реалистичен зерновой план Байдена? Получится ли довести наземный экспорт украинского зерна до былых объемов морского и сколько это будет стоить? Комментирует директор по развитию FM Logistic Алексей Мисаилов:

Видео дня

Алексей Мисаилов, директор по развитию FM Logistic: «Ключевой момент для перевозки зерна — это низкая себестоимость самой перевозки. Поскольку товар сам по себе неденежноемкий, и поэтому любое колебание в логистике существенно будет отражаться на конечной себестоимости продукции. Чем больше перевалочных пунктов, чем больше дополнительных звеньев в цепочке поставок, тем выше себестоимость самой перевозки. Если мы говорим про перевозку железной дорогой, с одной стороны, эта перевозка относительно недорогая, но остаются вопросы: куда дальше будет доставляться и какие будут пункты по зернохранилищам — чтобы дальше товар пошел в другие страны по морскому пути. Наверное, Румыния была бы самым оптимальным вариантом при доставке в дальнейшем данной продукции через порты Констанции и дальше, например, в Польшу в том числе, если мы говорим про Балтийское море».

Ранее источники Bloomberg рассказали, что Россия и Турция достигли неких «предварительных договоренностей» о вывозе украинского зерна морским путем. В Киеве предложения о разминировании портов под честное слово Москвы восприняли скептически. Как теперь сообщает РИА Новости, Украина в переговорах об этом не участвовала в принципе — в понедельник, 13 июня, в Минагрополитики страны заявили, что создание морских коридоров несовместимо с «ситуацией с безопасностью» в регионе. Если Байдену удастся расширить наземный экспорт, как это скажется на позициях России? Рассуждает научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.

Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО: «Если пока система действительно будет выстроена с помощью США, то нет уверенности, что переговорные позиции в отношении России или переговорные позиции России в отношении стран Запада как-либо изменятся. Потому что в принципе вопрос зерна, конечно, важный, он сейчас обсуждается активно, но сам по себе он не может являться драйвером или, наоборот, спойлером переговорного процесса. Во многом это политические очки для внутреннего потребления, во многом это стремление показать всему миру благостность намерений Вашингтона по борьбе с возможным голодом. Однако реальное значение этих шагов, которые могут быть не сделаны или могут быть сделаны в ограниченном объеме, а не в том, в котором сейчас об этом заявляли в американской администрации, не стоит переоценивать».

Если вопрос экспорта украинского зерна не будет решен, к осени страна может столкнуться с нехваткой складов для его хранения. Как сообщили в украинском кабмине, на начало года Украина могла разместить в хранилищах до 75 млн тонн зерновых. Помещения на 10 млн тонн были потеряны в результате боевых действий, а остальные почти заполнены. По оценкам украинских властей, к сентябрю стране будет негде хранить около 3-4 млн тонн зерна из нового урожая, а к концу осени дефицит может достичь 10-15 млн тонн.