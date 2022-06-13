Оценены сроки замены иностранных самолетов на российские

«Вопрос в том, чтобы до конца провести сертификацию, провести полное импортозамещение, заместить авионику (совокупность электронных систем на борту воздушного судна — прим. «Ленты.ру»). Если двигатель ПД-14 для самолета МС-21 готов и сертифицирован, там есть доля импортных комплектующих, то двигатель ПД-8 проходит испытания. Вопрос состоит в том, в какой срок у нас получится отказаться от импортных деталей. Я бы осторожно сказал, что лет пять. Это нормально, даже хорошая цифра», — отметил он, оценивая сроки импортозамещения.