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2 часа назад

Оценены сроки замены иностранных самолетов на российские

Lenta.ru

Нарастить серийное производство российских самолетов вместо иностранных возможно только при полной замене комплектующих, заявил эксперт журнала «Арсенал отечества» Дмитрий Дрозденко. В разговоре с «Лентой.ру» он уточнил, сколько времени может на это уйти.

Оценены сроки замены иностранных самолетов на российские
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Заявление вице-премьера Юрия Борисова о том, что необходимо от трех до пяти лет, вполне отражает реальное состояние российской авиаотрасли, считает Дмитрий Дрозденко.

«Вопрос в том, чтобы до конца провести сертификацию, провести полное импортозамещение, заместить авионику (совокупность электронных систем на борту воздушного судна — прим. «Ленты.ру»). Если двигатель ПД-14 для самолета МС-21 готов и сертифицирован, там есть доля импортных комплектующих, то двигатель ПД-8 проходит испытания. Вопрос состоит в том, в какой срок у нас получится отказаться от импортных деталей. Я бы осторожно сказал, что лет пять. Это нормально, даже хорошая цифра», — отметил он, оценивая сроки импортозамещения.

«Пять лет — это реальнее, чем то, что говорилось ранее. Вопрос в том, как у нас будут обстоять дела с вводом в эксплуатацию двигателей ПД и авионики. Это серая зона пока», — добавил эксперт.

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Как уточнил вице-премьер Юрий Борисов, у России есть шанс нарастить производство моделей МС-21, Superjet New и Ту-214, а также Ил-96. По его мнению, это займет от трех до пяти лет и позволит «насытить рынок различным типажом самолетов ближнемагистральных и дальнемагистральных».

После начала специальной военной операции на Украине западные страны запретили продажу России самолетов и запчастей для них. В марте большинство российских авиакомпаний получили уведомления от лизингодателей о прекращении договоров перестрахования, что сделало полеты невозможными. Воздушные судна российских авиаперевозчиков стали задерживать за рубежом.

14 марта президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий присваивать самолеты, находящиеся в лизинге.

Экономика,Юрий Борисов,Владимир Путин,
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