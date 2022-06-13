Привет от Черномырдина: раскрыта зависимость США от российского урана

Отказ России поставлять США обогащенный уран может привести к дефициту этого топлива для американских ядерных реакторов, полагают эксперты. Это, в свою очередь, подстегнет рост цен на электроэнергию, которые и так растут из-за серьезной инфляции. В начале июня стало известно, что Соединенные Штаты хотят отказаться от российского обогащенного урана.

Фото: Dmitry Lovetsky/AP Dmitry Lovetsky/AP

Атомные энергостанции США могут вынужденно остановить многие свои реакторы, если Россия откажется поставлять Вашингтону свой обогащенный уран. Об этом в статье для журнала The Hill пишут научные сотрудники Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Мэтт Боуэн и Пол Даббар.

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"Это может привести к остановке реакторов, а учитывая, что атомная энергетика составляет более 20% генерирующих мощностей в некоторых районах страны, цены на электроэнергию подскочат даже выше сегодняшней инфляции", — утверждают эксперты.

Хотя в России добывается лишь 6% от мировой добычи урана, Россия контролирует 46% мирового рынка его переработки, говорится в материале. Поэтому США – и государству, и частному бизнесу – нужно как можно скорее пересмотреть свои стратегии, чтобы снизить зависимость от России и ее Урана-235. Многие реакторы, работающие на АЭС Европы и США, были закуплены у Москвы, и естественно, что Россия поставляет свои запчасти для них.

Если "российско-западные" отношения останутся напряженными, то эти реакторы остановятся. В результате потребительный спрос на энергию на Западе может оказаться неудовлетворенным, полагают авторы. Решить проблемы мог бы перезапуск конверсионного завода в США, "давно законсервированного" - с 2013 года. Но для этого необходима господдержка.

7 июня агентство Bloomberg сообщило, что правительство США надеется отказаться от урана из России за счет своего производства и снизить зависимость.

"Администрация Байдена подталкивает законодателей к поддержке плана по закупке обогащенного урана напрямую у отечественных производителей на сумму $4,3 млрд, чтобы сократить зависимость США от поставок российского топлива", — сообщили источники издания.

Для реализации этого Белому дому необходимо получить одобрение конгресса. Представители Минэнерго США провели встречу с законодателями, отметив "необходимость срочно выделить средства" из бюджета, говорится в публикации. Отмечается, что "перебои в поставках обогащенного урана из России могут привести к перебоям в работе промышленных ядерных реакторов".

Незадолго до этого президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с возможным дефицитом электрогенерирующих мощностей в стране. Для решения проблемы с обеспечением населения электроэнергией глава государства освободил от ввозных пошлин сроком на два года определенные солнечные элементы и модули из Вьетнама, Камбоджи, Таиланда и Малайзии.

Уран для ракет

Обогащенный уран США нужен и для производства ядерного оружия.

Доктор военных наук Константин Сивков ранее говорил "Газете.Ru", что обогатительная промышленность США была ликвидирована благодаря заключению в 1993 году Соглашения ВОУ-НОУ (высокообогащенный уран — низкообогащенный уран), которое еще называют договором "Гора-Черномырдина".

Этот документ предусматривал поставку в США советского оружейного урана, образовавшегося после начала разоружения, "разбавленного" с 90-процентного содержания изотопа-235 до всего лишь 4-5%. Такая концентрация позволяла использовать его в качестве топлива для атомных электростанций, а бывшие республики СССР, такие как Украина, Белоруссия и Казахстан, становились безъядерными странами, что сокращало риск нелегальных поставок ядерного оружия. В результате американские предприятия по разделению изотопов урана оказались не востребованы и были закрыты.