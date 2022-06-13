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1 час назад

Турция сделала шаг к газовой независимости от России

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале укладки газопровода на дне Чёрного моря у берегов страны. Об этом сообщил ТАСС.

Турция сделала шаг к газовой независимости от России
Фото: ReutersReuters

Крупное запасы пригородного газа Анкара нашла в 2020 году. В первом квартале 2023 года месторождение Сакарья принесёт республике 10 млн кубометров газа. В будущем оно позволит добиться энергетической независимости, в том числе от России, рассчитывают турки.

«Мы надеемся, что газовое месторождение Сакарья достигнет пика добычи газа в 2026 году», — заявил Эрдоган на церемонии по случаю начала укладки газопровода.

Он сообщил, что Турция направит в район освоения газовых запасов четвёртое буровое судно. Его назвали «Абдулхамид Хан» в честь последнего правителя Османской империи. Эрдоган также подчеркнул, что рассматривает энергетику как «ключ к региональному сотрудничеству, а не арену для напряжённости и противостояния».

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Ранее замглавы правящей в Турции Партии справедливости и развития, бывший премьер-министр страны Бинали Йылдырым говорил , что запасы газа в месторождении Сакарья составляют более 400 млрд кубометров. Этого хватит, чтобы покрыть мировую потребность в ресурсе на 45 лет.

Месторождение позволит стране добиться газовой независимости, в том числе от России, подчёркивали в Анкаре. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу говорил, что Россия более 30 лет была для Турции надёжным поставщиком энергоресурсов. Однако в последние годы Анкара стала снижать зависимость от российских поставок. За последние 4 года они сократились с 51% до 40%, отмечал чиновник. Турция получает доход от транзита российского газа по газопроводу «Турецкий поток». Топливо по нему идёт через Чёрное море в Турцию и далее на юг Европы.

Газопровод запустили в январе 2020 года. За два года эксплуатации по нему прокачали 34,8 млрд кубометров газа.

Экономика,Бинали Йылдырым,Мевлют Чавушоглу,Реджеп Эрдоган,Партия справедливости и развития,МИД Турции,Газпром,
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