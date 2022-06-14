В России заявили о «холодной войне 2.0»

Банковский сектор должен продолжать девалютизацию балансов, так как новые антироссийские санкции, введенные западными странами в связи с боевыми действиями на Украине, не перестанут действовать в ближайшее время. Об этом написал председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в колонке для РБК.

Фото: ТАСС ТАСС

«Санкции — надолго. Глобализация в прежнем виде закончилась. Мир, вероятно, будет снова жестко поделен на "своих" и "чужих". Это холодная война 2.0.», — заявил он и добавил, что в нынешних условиях выход на мировой рынок с необходимо заслужить.

При этом Костин напомнил, что первым тревожным звонком стали события 2014 года, когда в связи с присоединением Крыма к территории России были введены западные санкции. В результате крупнейшие российские банки оказались отрезаны от западных рынков капитала, а многие коллеги — отключены от международных платежных систем. Эксперт подчеркнул, что в тот момент стало ясно, как легко Россию могут «отменить».