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32 минуты назад

В России заявили о «холодной войне 2.0»

Елена Прошина

Банковский сектор должен продолжать девалютизацию балансов, так как новые антироссийские санкции, введенные западными странами в связи с боевыми действиями на Украине, не перестанут действовать в ближайшее время. Об этом написал председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в колонке для РБК.

В России заявили о «холодной войне 2.0»
Фото: ТАССТАСС

«Санкции — надолго. Глобализация в прежнем виде закончилась. Мир, вероятно, будет снова жестко поделен на "своих" и "чужих". Это холодная война 2.0.», — заявил он и добавил, что в нынешних условиях выход на мировой рынок с необходимо заслужить.

При этом Костин напомнил, что первым тревожным звонком стали события 2014 года, когда в связи с присоединением Крыма к территории России были введены западные санкции. В результате крупнейшие российские банки оказались отрезаны от западных рынков капитала, а многие коллеги — отключены от международных платежных систем. Эксперт подчеркнул, что в тот момент стало ясно, как легко Россию могут «отменить».

ЕС отключил от SWIFT еще три российских банка

Костин уверен, что на сегодняшний день отношения России и Запада перевернулись, и для выстраивания финансовых процессов следует расставить приоритеты. По его словам, банкирам в России как можно скорее следует принять тот факт, что доступ к основным рынкам капитала и платежным системам закрыт, и искать действенные альтернативы. Также он считает, что особое внимание нужно уделить восстановлению и выстроить новых производственных, логистических и торговых цепочек.

Экономика,Андрей Костин,Банк ВТБ,ЕС,
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