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1 час назад

В России рухнули цены на сталь

Свободная прессаиещё 2

Сталь и стальной прокат в России стали дешевле на 40 процентов по сравнению с показателями января. Это произошло из-за снижения спроса на металл и укрепления рубля к доллару.

В России рухнули цены на сталь
Фото: ТАССТАСС

Как сообщают «Ведомости», горячекатаный прокат в России с января по начало июня подешевел на 40 процентов, достигнув отметки в 46 272 рублей за тонну, а арматура - до 41 163 рублей за тонну (на 41 процент).

При этом, как сообщил представитель ПАО "Северсталь", ситуация с заказами "крайне напряженная". Он объяснил, что экспорт при текущем курсе рубля малорентабелен, а на внутреннем рынке, как он прогнозирует, произойдет падение загрузки на 10 процентов.

Ранее "Свободная пресса" писала о том, что политика «технологического апартеида», которую коллективный Запад проводит в отношении России и Китая, приведет человечество в «темные века».

Экономика,Северсталь,
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