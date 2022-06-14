В России рухнули цены на сталь

Сталь и стальной прокат в России стали дешевле на 40 процентов по сравнению с показателями января. Это произошло из-за снижения спроса на металл и укрепления рубля к доллару.

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Как сообщают «Ведомости», горячекатаный прокат в России с января по начало июня подешевел на 40 процентов, достигнув отметки в 46 272 рублей за тонну, а арматура - до 41 163 рублей за тонну (на 41 процент).

При этом, как сообщил представитель ПАО "Северсталь", ситуация с заказами "крайне напряженная". Он объяснил, что экспорт при текущем курсе рубля малорентабелен, а на внутреннем рынке, как он прогнозирует, произойдет падение загрузки на 10 процентов.