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1 час назад

Кабулов: делегация Торгово-промышленной палаты Афганистана посетит ПМЭФ

RT на русскомиещё 1

Делегация Торгово-промышленной палаты Афганистана примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Делегация Торгово-промышленной палаты Афганистана посетит ПМЭФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Будет делегация ТПП Афганистана», — цитирует его ТАСС.

Пленарное заседание 25-го Петербургского международного экономического форума состоится 17 июня.

Главными темами деловой программы Петербурга в ходе юбилейного ПМЭФ станут поддержка предпринимательства, производство инновационных материалов и технологий, развитие рынка труда и туризм.

Деловая программа города состоит из 13 мероприятий и предполагает подписание более 40 соглашений.

Экономика,ПМЭФ-2022,Замир Кабулов,Торгово-промышленная палата,
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