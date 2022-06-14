Суть ключевой ставки ЦБ: как это работает

С помощью ключевых ставок центральные банки разных стран, в том числе и России, контролируют экономику, определяют стоимость кредитов и пытаются управлять инфляцией. Что такое ключевая ставка ЦБ и на что она влияет - простыми словами в материале «Рамблера».
Ключевая процентная ставка - инструмент кредитно-денежной политики страны. Эта ставка позволяет определять минимальную стоимость денег для банков - то есть как минимум под такой процент ЦБ дает в долг банкам или берет деньги на хранение.
Банк России (Центробанк, ЦБ) влияет на инфляцию и курс рубля к разным валютам, меняя ключевую ставку. Простыми словами, если ключевая ставка растет, то кредиты становятся дороже, а депозиты - выгоднее, это помогает сдерживать инфляцию.
Если ставка падает, все кредиты - потребительские, кредитные карты, ипотека - становятся дешевле, но в то же время вклады теряют привлекательность.
В РФ ключевую ставку определяет совет директоров ЦБ. Это происходит на заседаниях совета, которые проходят восемь раз в год (иногда чаще, зависит от экономической ситуации).
Для мировой экономики важна ключевая ставка в США - она влияет на фондовые рынки. Решения по американской ключевой ставке принимает американский центробанк - Федеральная резервная система (ФРС) США. Заседания ФРС тоже проводит восемь раз в год. Сейчас базовая процентная ставка в США равна 0,75 - 1 процента. Аналитики считают, что в 2022 году ставку в Америке могут повысить еще больше из-за роста инфляции.
В течение двух лет перед пандемией ЦБ поэтапно снижал ключевую ставку с 7,75 до 4,25 процента годовых. Из-за пандемии и ее последствий ставку повышали. В январе 2022 года она составляла 8,5 процента, а в феврале - 9,5 процента.
На фоне украинского кризиса 28 февраля ставку резко подняли до 20 процентов - самого высокого значения в истории.
Весной 2022 года ставку снова начали снижать, на заседании 26 мая - до 11 процентов, 10 июня - до 9,5 процента. Происходит это благодаря замедлению инфляции, улучшению инфляционных ожиданий и рекордно растущему рублю.
Аналитик группы компаний «Регион» Валерий Вайсберг объяснял Business FM, что в РФ низкая инфляция и низкий спрос, который нужно восстанавливать с помощью снижения ставки.
Финансист Александр Тимофеев отмечал, что с помощью снижения ключевой ставки ЦБ стремится оживить внутреннее кредитование.
В ЦБ рассчитывают, что управление ключевой ставкой позволит вернуть годовую инфляцию к пяти - семи процентам в 2023 году и вернуть ее к целевому показателю в четыре процента в 2024-м.
Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил РБК, что рынку сейчас необходимы более дешевые потребительские и корпоративные кредиты. Снижение ключевой справки поддержит спрос на них.
Стратег SberCIB Investment Research Игорь Рапохин считает, что к концу года ЦБ приведет ключевую ставку к восьми процентам.
Перед тем, как изменить ставку, ЦБ около полутора месяцев (если не потребовалось срочно принимать решение) анализирует ситуацию. Регулятор учитывает макроэкономический прогноз, текущую ситуацию на мировых рынках, статистику, изменения в налоговом и экономическом законодательствах.
Три-четыре недели у ЦБ уходит на сбор и анализ информации, еще две - на обсуждение, затем еще за неделю совет директоров формирует свои рекомендации и уже после этого принимает решение.
ЦБ не только объявляет об изменении ставки, но и публикует доклад о кредитно-денежной политике, чтобы объяснить, с чем связано решение по ставке.
Историю изменения ключевой ставки в масштабе российской истории можно посмотреть на сайте ЦБ. До февраля 2022 года самая высокая ставка была в декабре 2014-го - ее подняли сразу на 6,5 процента - до 17 процентов годовых - из-за резкого падения рубля.
Всю информацию об актуальной ключевой ставке также можно проверить на сайте ЦБ.
Немного подробнее. В случае с межбанковскими кредитами низкие ключевые ставки помогают дать рынку импульс - деньги в долг становятся более дешевыми для коммерческих банков.
Вслед за этим банки начинают снижать ставки по кредитам и вкладам. Когда ставки падают, выгодно брать кредит, когда растут - выгодно открывать депозиты.
В случае с пенями по налогам это работает так: к примеру, если владелец пропустил уплату налога на авто 1 декабря, то налоговая высчитает пени по формуле 1/300 действующей ключевой ставки.
Ключевая ставка влияет и на рынок акций. В целом высокая ставка считается негативным фактором для него. Когда ключевая ставка низкая - дешевых денег больше и инвесторы активнее вкладываются в рискованные активы. В итоге спрос на акции растет, а с ним и котировки.
Когда ключевая ставка растет, становится выгоднее покупать новые выпуски облигаций - доходность по ним выходит выше, чем по старым. При низкой ключевой ставке, наоборот, растет стоимость старых облигаций.
При низкой ключевой ставке на рынке обращается больше национальной валюты, спрос на нее идет вниз и она дешевеет. Растущая ставка делает рублевые активы более привлекательными.