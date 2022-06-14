Суть ключевой ставки ЦБ: как это работает

С помощью ключевых ставок центральные банки разных стран, в том числе и России, контролируют экономику, определяют стоимость кредитов и пытаются управлять инфляцией. Что такое ключевая ставка ЦБ и на что она влияет - простыми словами в материале «Рамблера».

Фото: ТАСС ТАСС

Ключевая ставка ЦБ: определение и функции

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Ключевая процентная ставка - инструмент кредитно-денежной политики страны. Эта ставка позволяет определять минимальную стоимость денег для банков - то есть как минимум под такой процент ЦБ дает в долг банкам или берет деньги на хранение.

Банк России (Центробанк, ЦБ) влияет на инфляцию и курс рубля к разным валютам, меняя ключевую ставку. Простыми словами, если ключевая ставка растет, то кредиты становятся дороже, а депозиты - выгоднее, это помогает сдерживать инфляцию.

Если ставка падает, все кредиты - потребительские, кредитные карты, ипотека - становятся дешевле, но в то же время вклады теряют привлекательность.

В РФ ключевую ставку определяет совет директоров ЦБ. Это происходит на заседаниях совета, которые проходят восемь раз в год (иногда чаще, зависит от экономической ситуации).

Основные факторы для определения ставки:

Инфляция - замедляется или ускоряется;

Инфляционные ожидания;

Темпы роста ВВП;

Кредитно-денежные условия.

Для мировой экономики важна ключевая ставка в США - она влияет на фондовые рынки. Решения по американской ключевой ставке принимает американский центробанк - Федеральная резервная система (ФРС) США. Заседания ФРС тоже проводит восемь раз в год. Сейчас базовая процентная ставка в США равна 0,75 - 1 процента. Аналитики считают, что в 2022 году ставку в Америке могут повысить еще больше из-за роста инфляции.

Ключевая ставка в России

В течение двух лет перед пандемией ЦБ поэтапно снижал ключевую ставку с 7,75 до 4,25 процента годовых. Из-за пандемии и ее последствий ставку повышали. В январе 2022 года она составляла 8,5 процента, а в феврале - 9,5 процента.

На фоне украинского кризиса 28 февраля ставку резко подняли до 20 процентов - самого высокого значения в истории.

Весной 2022 года ставку снова начали снижать, на заседании 26 мая - до 11 процентов, 10 июня - до 9,5 процента. Происходит это благодаря замедлению инфляции, улучшению инфляционных ожиданий и рекордно растущему рублю.

Аналитик группы компаний «Регион» Валерий Вайсберг объяснял Business FM, что в РФ низкая инфляция и низкий спрос, который нужно восстанавливать с помощью снижения ставки.

Финансист Александр Тимофеев отмечал, что с помощью снижения ключевой ставки ЦБ стремится оживить внутреннее кредитование.

В ЦБ рассчитывают, что управление ключевой ставкой позволит вернуть годовую инфляцию к пяти - семи процентам в 2023 году и вернуть ее к целевому показателю в четыре процента в 2024-м.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил РБК, что рынку сейчас необходимы более дешевые потребительские и корпоративные кредиты. Снижение ключевой справки поддержит спрос на них.

Стратег SberCIB Investment Research Игорь Рапохин считает, что к концу года ЦБ приведет ключевую ставку к восьми процентам.

Перед тем, как изменить ставку, ЦБ около полутора месяцев (если не потребовалось срочно принимать решение) анализирует ситуацию. Регулятор учитывает макроэкономический прогноз, текущую ситуацию на мировых рынках, статистику, изменения в налоговом и экономическом законодательствах.

Три-четыре недели у ЦБ уходит на сбор и анализ информации, еще две - на обсуждение, затем еще за неделю совет директоров формирует свои рекомендации и уже после этого принимает решение.

ЦБ не только объявляет об изменении ставки, но и публикует доклад о кредитно-денежной политике, чтобы объяснить, с чем связано решение по ставке.

Историю изменения ключевой ставки в масштабе российской истории можно посмотреть на сайте ЦБ. До февраля 2022 года самая высокая ставка была в декабре 2014-го - ее подняли сразу на 6,5 процента - до 17 процентов годовых - из-за резкого падения рубля.

Всю информацию об актуальной ключевой ставке также можно проверить на сайте ЦБ.

На что влияет ключевая ставка

Ключевая ставка цб влияет на:

Ставки межбанковских кредитов;

Ставки по кредитам и вкладам;

Налоги - с помощью ключевой ставки рассчитывают пени за просрочку.

Последствия высокой ставки:

Высокие ставки по кредитам (кредиты дорожают);

Высокие ставки по вкладам (вклады становятся выгоднее);

Инфляция падает;

Падает покупательная способность.

Последствия низкой ставки:

Низкие ставки по кредитам (дешевые кредиты);

Низкие ставки по вкладам (менее выгодные депозиты);

Инфляция ускоряется;

Покупательная способность растет.

Немного подробнее. В случае с межбанковскими кредитами низкие ключевые ставки помогают дать рынку импульс - деньги в долг становятся более дешевыми для коммерческих банков.

Вслед за этим банки начинают снижать ставки по кредитам и вкладам. Когда ставки падают, выгодно брать кредит, когда растут - выгодно открывать депозиты.

В случае с пенями по налогам это работает так: к примеру, если владелец пропустил уплату налога на авто 1 декабря, то налоговая высчитает пени по формуле 1/300 действующей ключевой ставки.

Ключевая ставка влияет и на рынок акций. В целом высокая ставка считается негативным фактором для него. Когда ключевая ставка низкая - дешевых денег больше и инвесторы активнее вкладываются в рискованные активы. В итоге спрос на акции растет, а с ним и котировки.

Когда ключевая ставка растет, становится выгоднее покупать новые выпуски облигаций - доходность по ним выходит выше, чем по старым. При низкой ключевой ставке, наоборот, растет стоимость старых облигаций.