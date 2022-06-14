На ПМЭФ пройдет презентация проекта победителя конкурса на развитие «Горской»

Проект победителя конкурса на разработку архитектурно-градостроительных решений территории «Горская» в Санкт-Петербурге будет представлен 16 июня в 12:00 в рамках ПМЭФ на площадке «Территория инноваций».

Фото: prt scr youtube.com / Мойка78 prt scr youtube.com / Мойка78

Отметим, что свои заявки на участие в конкурсе направили 76компаний из 16 стран. Жюри, состоящее из международных экспертов, отдало победу консорциуму под лидерством компании Wowhaus.

Известно, что на полях ПМЭФ своим мнением о конкурсе и представленных работах поделятся председатель RuGBC,эксперт по экологическому строительству Московского городского международного совета Гай Имз, вице-президент Международной академии архитектуры (IAA), президент Московского отделения Международной академии архитектуры (IAA-МААМ) АндрейБоков и архитектурный критик Мария Элькина, а также другие специалисты.