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1 час назад

Презентация проекта победителя конкурса на развитие «Горской» пройдет 16 июня на ПМЭФ

Слово и Делоиещё 1

Проект победителя конкурса на разработку архитектурно-градостроительных решений территории «Горская» в Санкт-Петербурге будет представлен 16 июня в 12:00 в рамках ПМЭФ на площадке «Территория инноваций».

На ПМЭФ пройдет презентация проекта победителя конкурса на развитие «Горской»
Фото: prt scr youtube.com / Мойка78prt scr youtube.com / Мойка78

Отметим, что свои заявки на участие в конкурсе направили 76компаний из 16 стран. Жюри, состоящее из международных экспертов, отдало победу консорциуму под лидерством компании Wowhaus.

Известно, что на полях ПМЭФ своим мнением о конкурсе и представленных работах поделятся председатель RuGBC,эксперт по экологическому строительству Московского городского международного совета Гай Имз, вице-президент Международной академии архитектуры (IAA), президент Московского отделения Международной академии архитектуры (IAA-МААМ) АндрейБоков и архитектурный критик Мария Элькина, а также другие специалисты.

Напомним, что заказчиком проекта выступает компания «Мегалайн» при поддержке Международного сообщества городских и региональных планировщиков (ISOCARP), Совета поэкологическому строительству в России (RuGBC), а также Ассоциации ландшафтных архитекторов РФ.

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