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1 час назад

НТВ развернёт высокотехнологичную телестудию для работы в онлайн-режиме на ПМЭФ-2022

RT на русском

Телеканал НТВ в пятый раз подряд станет информационным партнёром юбилейного 25-го Петербургского международного экономического форума и развернёт в Санкт-Петербурге высокотехнологичную студию, которая обеспечит полный цикл удалённого телевизионного производства прямого эфира.

НТВ развернет высокотехнологичную телестудию для работы в онлайн-режиме на ПМЭФ-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На полях форума будут работать ведущие, эфирная студия и инновационная техника, а режиссёрские бригады, операторы и остальные технические специалисты — контролировать съёмочный процесс из Москвы, передаёт НТВ.

«В этом году на площадке ПМЭФ НТВ запускает инновационный проект высокотехнологичной новостной студии, которая обеспечит работу программы «Сегодня» без физического присутствия съёмочной группы на площадке. При этом в прямой эфир будут интегрированы элементы дополненной реальности, что позволит получить оптимальной картинку как по информативности, так и восприятию. Это своеобразный пилотный новостной павильон НТВ, работу которого мы планируем масштабировать», — рассказал генеральный директор телеканала НТВ Алексей Земский.

По его словам, мобильная студия в Петербурге удалённо контролируется из телецентра «Останкино», однако подобный павильон можно развернуть в любой точке России.

Ранее ФАН передавало, что в рамках ПМЭФ-2022 пройдёт фестиваль культуры «Петербургские сезоны».

Экономика,ПМЭФ-2022,Алексей Земский,ТТЦ "Останкино",
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