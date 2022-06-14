НТВ развернет высокотехнологичную телестудию для работы в онлайн-режиме на ПМЭФ-2022

«В этом году на площадке ПМЭФ НТВ запускает инновационный проект высокотехнологичной новостной студии, которая обеспечит работу программы «Сегодня» без физического присутствия съёмочной группы на площадке. При этом в прямой эфир будут интегрированы элементы дополненной реальности, что позволит получить оптимальной картинку как по информативности, так и восприятию. Это своеобразный пилотный новостной павильон НТВ, работу которого мы планируем масштабировать», — рассказал генеральный директор телеканала НТВ Алексей Земский.