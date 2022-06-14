"Сберавтотех" протестирует на ПМЭФ-2022 беспилотные автомобили

"При поездке на беспилотнике пользователь управляет автомобилем с помощью "планшета пассажира", установленного в салоне. На него передается вся информация о поездке. Интерфейс показывает маршрут беспилотника, окружающие его автомобили, сигнализирует о том, что необходимо пристегнуть ремни, и уточняет, готов ли пассажир к старту", - говорится в сообщении пресс-службы.