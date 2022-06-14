"Сберавтотех" протестирует на ПМЭФ-2022 беспилотные автомобили

Разработчик беспилотных и умных автомобилей "Сберавтотех" проведет открытое тестирование собственных беспилотников во время Петербургского международного экономического форума, сообщила пресс-службе кредитной организации.
Беспилотные автомобили будут курсировать на территории Крестовского острова в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.
"При поездке на беспилотнике пользователь управляет автомобилем с помощью "планшета пассажира", установленного в салоне. На него передается вся информация о поездке. Интерфейс показывает маршрут беспилотника, окружающие его автомобили, сигнализирует о том, что необходимо пристегнуть ремни, и уточняет, готов ли пассажир к старту", - говорится в сообщении пресс-службы.
В салоне беспилотников будут находиться инженеры-испытатели для контроля.
XXV Петербургский международный экономический форум состоится 15-18 июня 2022 года. По информации Росконгресса, на 1 июня участие в форуме подтвердили свыше 2 700 представителей бизнеса, из которых более 1 000 представлены главами компаний. Очное участие в мероприятии подтвердили представители всех российских субъектов.