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1 час назад

"Сберавтотех" протестирует на ПМЭФ-2022 беспилотные автомобили

ТАСС

Разработчик беспилотных и умных автомобилей "Сберавтотех" проведет открытое тестирование собственных беспилотников во время Петербургского международного экономического форума, сообщила пресс-службе кредитной организации.

"Сберавтотех" протестирует на ПМЭФ-2022 беспилотные автомобили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Беспилотные автомобили будут курсировать на территории Крестовского острова в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.

"При поездке на беспилотнике пользователь управляет автомобилем с помощью "планшета пассажира", установленного в салоне. На него передается вся информация о поездке. Интерфейс показывает маршрут беспилотника, окружающие его автомобили, сигнализирует о том, что необходимо пристегнуть ремни, и уточняет, готов ли пассажир к старту", - говорится в сообщении пресс-службы.

В салоне беспилотников будут находиться инженеры-испытатели для контроля.

XXV Петербургский международный экономический форум состоится 15-18 июня 2022 года. По информации Росконгресса, на 1 июня участие в форуме подтвердили свыше 2 700 представителей бизнеса, из которых более 1 000 представлены главами компаний. Очное участие в мероприятии подтвердили представители всех российских субъектов.

Экономика,ПМЭФ-2022,
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