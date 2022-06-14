Президент Сербии Александр Вучич заявил, что с ноября 2022 года из-за санкций Евросоюза Сербия перестанет импортировать российскую нефть. Об этом сообщает RTS.

ЕС ранее ввел шестой пакет санкций против России. Страны блока согласовали частичное нефтяное эмбарго - оно не распространяется на поставки сырья по трубопроводу.

Из-за санкций Сербия лишится нефти, которую доставляют танкерами в Хорватию и затем направляют по Адриатическому нефтепроводу на переработку.

Вучич заявил, что Белград готовится к суровой зиме и старается обеспечить жителей страны всем необходимым, но «ежедневно возникает десяток новых проблем».

Президент сказал, что только в Обреноваце потребляется 350 тонн мазута в день, так как уголь недостаточно сухой и качественный, а зимой расход мазута вырастет в семь раз.

«Мы должны обеспечить себя мазутом, у NIS [сербское перерабатывающее предприятие - прим.ред.] не хватает мазута, надо импортировать по 20 тысяч тонн, поэтому считайте, что нужно 120 тысяч тонн на всю зиму», - подчеркнул Вучич.

Он заявил, что мазута нигде нет и его нужно привозить на баржах из Румынии. Как отметил президент, «все хотят, чтобы в их квартирах было тепло, чтобы можно было ходить в шортах и майке», но «никто не спрашивает, как мы получим достаточно бензина и как мы обеспечим 2,7 миллиона кубометров газа в сутки».