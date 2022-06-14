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2 часа назад

Абхазия не примет участие в Петербургском международном экономическом форуме

ТАСС

Абхазия в этом году не будет принимать участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщили ТАСС в пресс-службе президента республики во вторник.

Абхазия не примет участие в ПМЭФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Абхазия не принимает участие в этом форуме. В графике президента Аслана Бжании участие в форуме в Санкт-Петербурге не стоит", - сказали в пресс-службе, не уточнив причину, по которой делегация не едет на форум.

Абхазия традиционно принимает участие в ПМЭФ. В 2021 году вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщала ТАСС, что Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика намерены развивать сотрудничество в области туризма, сельского хозяйства, транспорта, а также гуманитарной сфере.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, пройдет с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: "Новый мир - новые возможности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, Креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", "ПМЭФ.Юниор" и SPIEF Sport Week. ТАСС выступает фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия.

Экономика,ПМЭФ-2022,Аслан Бжания,
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