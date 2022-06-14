Кудрин назвал самые успешные госпрограммы в 2022 году

Результаты исполнения нацпроектов выросли в этом году, самыми успешными стали госпрограммы по сельскому хозяйству, транспорту и атому, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.
«Мы их выделяем как балансирующие, с хорошей динамикой, и правильные конечные показатели, меньше технических вот этих вопросов и более качественно управляемые. Среди таких программ, которые как раз в обратную сторону, мы показываем недостатки - это развитие космической деятельности», – сказал Кудрин, передает преспресс-службамля.
Количество недостигнутых показателей снижается, они составляют только 20%.
Ранее Кудрин заявил, что Россия располагает ресурсами для оплаты внешнего госдолга, несмотря на отказ Минфина США продлевать лицензию на его обслуживание.