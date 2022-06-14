Кудрин назвал самые успешные госпрограммы в 2022 году

«Мы их выделяем как балансирующие, с хорошей динамикой, и правильные конечные показатели, меньше технических вот этих вопросов и более качественно управляемые. Среди таких программ, которые как раз в обратную сторону, мы показываем недостатки - это развитие космической деятельности», – сказал Кудрин, передает преспресс-службамля.