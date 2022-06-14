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1 час назад

В Раде предложили запретить книги российских авторов

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Законопроект о запрете на произведения граждан России и установлении ограничений на ввоз и распространение издательской продукции из России, Белоруссии и неподконтрольных Киеву территорий зарегистрирован в Верховной раде.

Верховная Рада Украины хочет запретить книги российских авторов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Главными целями законопроекта является запрет импорта издательской продукции из России, освобожденных территорий и Белоруссии, усиление законодательных ограничений относительно ввоза и распространения издательской продукции антиукраинского содержания, недопущение разрушительного влияния России на украинский книжный рынок изнутри», – передает ТАСС суть документа.

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Согласно новому законопроекту, запрещается выпуск, ввоз, распространение на Украине книжных изданий, содержащих произведения авторов – граждан Российской Федерации.

«Этот запрет не распространяется на книги, изданные на Украине до 1 января 2023 года», – уточняется в документе.

Текст законопроекта содержит запрет на ввоз и распространение на Украине издательской продукции из России, Белоруссии или с освобожденных территорий, а также книг с произведениями авторов, которые «в любой период после 1991 года» были гражданами России. Исключения составляют авторы, которые являются гражданами Украины, или были таковыми на момент смерти, и при этом не имеют или не имели на момент смерти российского гражданства.

Кроме того, в пояснительной записке указано, что с 1 января 2023 года книги будут издаваться на украинском языке, официальных языках Евросоюза и языках коренных народов, к которым на Украине не относят русских.

Инициаторами законопроекта выступили более 50 депутатов Рады, в их числе члены правящей партии «Слуга народа» и партии бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность». Среди авторов также присутствует спикер Рады Руслан Стефанчук и первый вице-спикер Александр Корниенко.

Другим зарегистрированным в Верховной раде проектом во вторник стало постановление об обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому и правительству с предложением пересмотреть и списать внешний государственный долг, который, по данным Минфина Украины, составляет 56,83 млрд долларов.

Экономика,Александр Корниенко,Руслан Стефанчук,Владимир Зеленский,Петр Порошенко,Верховная Рада,ЕС,
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