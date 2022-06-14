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1 час назад

Власти Молдавии решили не направлять делегацию на ПМЭФ

ТАСС

Молдавия не будет направлять официальную делегацию на Петербургский международный экономический форум. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС во вторник глава пресс-службы министерства иностранных дел и европейской интеграции Даниэл Водэ.

Власти Молдавии решили не направлять делегацию на ПМЭФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Республика Молдова не формировала официальную делегацию для участия в Петербургском экономическом форуме", - сказал он.

По словам Водэ, министерству неизвестно о лицах, которые примут участие в запланированном на 15-18 июня мероприятии в частном порядке. Ранее молдавская пресса сообщила, что на форум поедет башкан (глава) Гагаузской автономии Молдавии Ирина Влах, которая также является членом молдавского правительства. Однако ее пресс-служба на данный момент не смогла подтвердить эту информацию.

Экономика,ПМЭФ-2022,Даниэл Водэ,Ирина Влах,
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