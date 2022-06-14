Власти Молдавии решили не направлять делегацию на ПМЭФ

Молдавия не будет направлять официальную делегацию на Петербургский международный экономический форум. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС во вторник глава пресс-службы министерства иностранных дел и европейской интеграции Даниэл Водэ .

"Республика Молдова не формировала официальную делегацию для участия в Петербургском экономическом форуме", - сказал он.

По словам Водэ, министерству неизвестно о лицах, которые примут участие в запланированном на 15-18 июня мероприятии в частном порядке. Ранее молдавская пресса сообщила, что на форум поедет башкан (глава) Гагаузской автономии Молдавии Ирина Влах, которая также является членом молдавского правительства. Однако ее пресс-служба на данный момент не смогла подтвердить эту информацию.