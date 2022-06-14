Более 500 российских компаний примут участие в ПМЭФ

«Текущие сложности с поставками и ограниченный доступ ко многим зарубежным товарам и технологиям создают новые возможности и открывают новые интересные ниши для бизнеса в России. Как говорится, свято место пусто не бывает. Поэтому активность представителей российского и зарубежного капитала понятна», — добавил Беглов.