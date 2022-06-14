Более 500 российских компаний примут участие в ПМЭФ

80% из них будут представлены на уровне глав.
Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, отметив, что компании будут представлять 65 разных отраслей.
«Текущие сложности с поставками и ограниченный доступ ко многим зарубежным товарам и технологиям создают новые возможности и открывают новые интересные ниши для бизнеса в России. Как говорится, свято место пусто не бывает. Поэтому активность представителей российского и зарубежного капитала понятна», — добавил Беглов.
XXV Петербургский международный экономический форум пройдёт с 15 по 18 июня.