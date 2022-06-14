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1 час назад

Более 500 российских компаний примут участие в ПМЭФ

Говорит Москва

80% из них будут представлены на уровне глав.

Более 500 российских компаний примут участие в ПМЭФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, отметив, что компании будут представлять 65 разных отраслей.

«Текущие сложности с поставками и ограниченный доступ ко многим зарубежным товарам и технологиям создают новые возможности и открывают новые интересные ниши для бизнеса в России. Как говорится, свято место пусто не бывает. Поэтому активность представителей российского и зарубежного капитала понятна», — добавил Беглов.

XXV Петербургский международный экономический форум пройдёт с 15 по 18 июня.

Экономика,ПМЭФ-2022,Александр Беглов,
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