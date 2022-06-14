Ответы на три вопроса: От Путина ждут «здорового консерватизма» на ПМЭФ

«От выступления я не жду ничего сенсационного. Я жду заявления о том, что экономика России выдержала санкционное давление, что мы находим новые рынки сбыта для наших традиционных экспортных товаров; что условия функционирования бизнеса в России если и будут меняться, то только в лучшую сторону; что наша финансовая система прочна, курс рубля устойчив, и в принципе мы способны к суверенному существованию даже в условиях потери части рынков. То есть речь будет идти о суверенных технологиях, о суверенной экономике – обо всем том, что до этого звучало. Выступление президента будет обращено не только к внутренней аудитории, которую нужно успокоить; но и к внешней, которая должна поверить в то, что санкциями Россию ни к каким действиям не сподвигнуть. Пока речь идет о потерях от санкций. Конечно, будут говорить о взаимозависимости экономик: про влияние санкций на мировую экономику, продовольственный кризис, возможность дальнейшего роста цен на энергоносители, а также про то, что санкционная политика Запада провалилась», - заметил Калачев.