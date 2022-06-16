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1 час назад

Белоусов: инфляция в России по итогам 2022 года не превысит 15%

ТАССиещё 2

Инфляция в России по итогам 2022 г. не превысит 15%, заявил в интервью ТАСС первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Назван вероятная инфляция в России по итогам 2022 года
Фото: ТАССТАСС

"Скорее всего, инфляция в 2022 г. декабрь к декабрю будет где-то в районе 15%, может быть, чуть ниже. Сейчас мы наблюдаем дефляцию, а скачок инфляции произошел в марте-апреле, он составил 20%, а по некоторым позициям - 30%, отсюда и такие годовые значения", - сказал Белоусов.

Он добавил, что дефляция в России говорит о низком спросе, эту проблему надо решать "здесь и сейчас". "Сейчас, как известно, уже несколько недель наблюдается дефляция, а это - признак недостатка спроса. Низкий спрос - одна из главных проблем, которую надо решить, что называется, здесь и сейчас. Мы считаем, что по уровню инфляции в 2024 году вполне можно выйти на тот таргет, который был установлен в районе 4%", - сказал Белоусов.

Прогноз Минэкономразвития предполагает, что инфляция в России по итогам 2022 года составит 17,5%.

Экономика,Экономика России,Андрей Белоусов,Минэкономразвития,
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