Делегация от Республики Абхазия примет участие в ПМЭФ

Делегация от Республики Абхазия, в состав которой войдут вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, примет участие в стартующем в среду Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщили ТАСС в пресс-службе президента республики во вторник.
"Делегация от Абхазии примет участие в форуме, в ее состав войдут вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба и другие", - сообщили в пресс-службе.
Президент Республики Абхазия Аслан Бжания в этом году не планирует принимать участия в Петербургском международном экономическом форуме. Абхазия традиционно принимает участие в ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, пройдет с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: "Новый мир - новые возможности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, Креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", "ПМЭФ.Юниор" и SPIEF Sport Week. ТАСС выступает фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия.