Делегация от Республики Абхазия примет участие в ПМЭФ

Делегация от Республики Абхазия, в состав которой войдут вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, примет участие в стартующем в среду Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщили ТАСС в пресс-службе президента республики во вторник.

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"Делегация от Абхазии примет участие в форуме, в ее состав войдут вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба и другие", - сообщили в пресс-службе.

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания в этом году не планирует принимать участия в Петербургском международном экономическом форуме. Абхазия традиционно принимает участие в ПМЭФ.