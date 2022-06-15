"Русский Давос". Что мы знаем о ПМЭФ и как он пройдет в 2022 году

15-18 июня 2022 года состоится юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Главная тема форума в этом году - "Новый мир - новые возможности". ТАСС подготовил материал об этом мероприятии.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Петербургский международный экономический форум - наиболее значимая ежегодная экономическая конференция в России, часто называется в прессе "Русским Давосом" (по аналогии со Всемирным экономическим форумом в Давосе, Швейцария). Проходит с 1997 года. До 2007 года носил название "Петербургский экономический форум". В 2020 году ПМЭФ был отменен из-за пандемии коронавируса.

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На площадке ПМЭФ лидеры государств, министры финансов, руководители российских и иностранных компаний, финансисты, а также ученые встречаются для обсуждения экономических вопросов, стоящих перед Россией, рынками развивающихся стран и мира в целом.

Ежегодно форум посещают более 10 тыс. участников из более чем 140 стран мира. Работа организована в виде пленарных заседаний, круглых столов, выставок, телемостов, презентаций. С 2005 года в работе форума принимает участие президент России: в 2005-2007, 2012-2019 и 2021 годах на нем присутствовал Владимир Путин, в 2008-2011 годах - Дмитрий Медведев.

Традиционно форум сопровождает обширная культурная программа (в 2022 году - несколько десятков концертов, выставок).

Особенностью мероприятия является его практическая направленность. В рамках ПМЭФ с 2010 года было подписано несколько сотен инвестиционных соглашений и меморандумов на общую сумму почти $600 млрд. В 2013 году было заключено 102 соглашения на общую сумму 9 трлн 600 млрд рублей, что является самым крупным показателем за всю историю форума. В 2019 году сумма соглашений, не являющихся коммерческой тайной, составила 3 трлн 271 млрд рублей, а в 2021 году - 4 трлн 267 млрд рублей.

С 2016 года одна или несколько стран получают статус гостя ПМЭФ. Первой страной - гостем форума была Италия.

Место проведения

В 2022 году форум в шестой раз с 2016 году состоится в выставочном комплексе в Санкт-Петербурге - "Экспофорум". В 2006-2015 годах ПМЭФ проходил на площадке "Ленэкспо", а в 1997-2005 годах - в Таврическом дворце.

Выездные мероприятия

Помимо основного форума в рамках ПМЭФ в течение года проводятся выездные мероприятия под его эгидой.

Так, в 2021 году состоялся XIV Евразийский экономический форум в Вероне (Италия).

Организаторы и партнеры

В 2007 году организатором ПМЭФ стало Министерство экономического развития РФ. Организационный комитет по подготовке и проведению ПМЭФ возглавляет первый заместитель премьер-министра РФ Андрей Белоусов. В 2007 году для проведения форума был создан постоянный Фонд ПМЭФ, который в 2015 году был переименован в Фонд Росконгресс (директор - Александр Стуглев). Официальный бюджет мероприятия не разглашается, основную часть доходов мероприятия составляют средства партнеров-спонсоров и регистрационные взносы участников (стоимость стандартного пакета участника в 2022 году - 960 тыс. рублей). Также средства на подготовку к ПМЭФ выделяются из бюджета Санкт-Петербурга (64 млн рублей в 2021 году).

Форум в 2022 году

В 2022 году, как и годом ранее, ПМЭФ пройдет с соблюдением ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Для доступа на площадку необходимо будет пройти ПЦР-тестирование, причем повторный тест будет нужен для посещения пленарного заседания. На форуме необходимым будет ношение масок. При этом участники и гости форума смогут въехать в Россию без эпидемиологических ограничений. С 14 июня РФ снимает все требования для авиатранспорта и морских пунктов пропуска.

Участие в ПМЭФ-2022 подтвердили представители 127 стран и территорий, включая Великобританию, Китай, США, Францию, Италию, Германию и Нидерланды. Всего на него планируют приехать свыше 2,7 тыс. представителей бизнеса, в том числе более 1 тыс. глав компаний.

Путин традиционно выступит на пленарной сессии форума, встретится с главами российских СМИ и корреспондентами, освещающими специальную военную операцию, а также может провести отдельные встречи с предпринимателями.

ПМЭФ в 2022 году посетят президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Армении Ваагн Хачатурян, планировали визит главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал ТАСС, что ожидаются визиты и других иностранных лидеров, однако их не будут заранее анонсировать, "дабы не давать больше работы американским послам". Страной - гостем станет Египет.

Помимо основной деловой программы в рамках ПМЭФ состоится ряд других форумов: малого и среднего предпринимательства, креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность" и "ПМЭФ.Юниор", а также конференция по развитию телекоммуникаций и цифровизации. Отдельный стенд будет посвящен Арктике.

В рамках ПМЭФ состоится фестиваль культуры "Петербургские сезоны", главными событиями которого станут ярмарка искусства в Манеже, концерт "Звезды русского рока" на Дворцовой площади, гастрольный показ спектакля "12" Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова (в Александринском театре) и гала-вечер, посвященный 350-летию со дня рождения Петра I (в Михайловском театре). Участники ПМЭФ также смогут бесплатно посетить ряд петербургских музеев.

Спортивно-зрелищная программа будет включать в себя гала-матчи по хоккею на льду, баскетболу, футболу, кубок по гольфу, забег SPIEF Run, бизнес-регату и мотошоу.

В качестве партнеров форума в этом году выступают более 100 организаций и компаний. Титульные партнеры ПМЭФ-2022 - "Сбер", USM и госкорпорация "Росатом". Стратегический партнер - "Россети", генеральный спонсор - "ВТБ". Генеральные партнеры - ВЭБ.РФ, VK, "Газпром", "Газпром нефть", платежная система "Мир", "Новатэк", Ростех, официальный авиаперевозчик - "Аэрофлот".