На ПМЭФ выступят лидеры Египта, Казахстана и Китая

В заседании юбилейного Петербургского международного экономического форума 17 июня примут участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и по видеосвязи — египетский лидер Абдельфаттах Сиси. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

Фото: © kremlin.ru © kremlin.ru

Также с видеообращением выступит председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

На 17 июня запланировано выступление Презинта России Владимира Путина. Он проведет отдельную встречу с представителями российских СМИ. Кроме того, намечены двусторонние контакты с рядом приглашенных зарубежных лидеров.

ПМЭФ в этом году проходит с 15 по 18 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. В форуме примет участие свыше полутысячи российских компаний из более чем 65 отраслей.