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1 час назад

На ПМЭФ выступят лидеры Египта, Казахстана и Китая

Парламентская газетаиещё 8

В заседании юбилейного Петербургского международного экономического форума 17 июня примут участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и по видеосвязи — египетский лидер Абдельфаттах Сиси. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

На ПМЭФ выступят лидеры Египта, Казахстана и Китая
Фото: © kremlin.ru© kremlin.ru

Также с видеообращением выступит председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

На 17 июня запланировано выступление Презинта России Владимира Путина. Он проведет отдельную встречу с представителями российских СМИ. Кроме того, намечены двусторонние контакты с рядом приглашенных зарубежных лидеров.

ПМЭФ в этом году проходит с 15 по 18 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. В форуме примет участие свыше полутысячи российских компаний из более чем 65 отраслей.

Ранее помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что часть выступления Путина на ПМЭФ будет посвящена вопросам экономического развития и стимулирования деловой активности.

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