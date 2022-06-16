Анонсировано большое выступление Путина в Петербурге

Выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 17 июня будет большим, сообщил в беседе с журналистами в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Завтра Путин работает на форуме, в два часа дня (14:00 мск - прим. ТАСС) - большая пленарка, большое выступление Путина ожидаем. Президент готовится к нему", - сказал Песков.

Он напомнил, что на 17 июня также запланирована встреча Путина с президентом Казахстана Касым Жомартом Токаевым. "Состоится беседа двух президентов, рабочий обед двух президентов", - пояснил пресс-секретарь российского лидера.

Также у главы государства состоятся "иные встречи с главами государств и правительств, которые принимают участие в форуме", продолжил представитель Кремля.

"Мы будем завтра информировать вас об этих встречах", - указал он.

Кроме того, на вечер 17 июня запланирована встреча Путина с представителями и руководителями российских СМИ, заключил Песков.