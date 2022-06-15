Раскрыта тема предстоящей речи Путина на ПМЭФ

Президент РФ Владимир Путин большую часть своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) посвятит задачам, которые стоят перед Россией сегодня и будут стоять завтра. Об этом сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков , передает РИА Новости .

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал важным предстоящее выступление Путина на ПМЭФ. По его мнению, глава государства в своей речи затронет тему санкций против страны и мирового продовольственного кризиса. «Мы видим результаты ошибок многих стран. Конечно же, об этом невозможно не говорить, и я уверен, что президент будет говорить об этом», — сказал представитель Кремля.