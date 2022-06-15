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1 час назад

Раскрыта тема предстоящей речи Путина на ПМЭФ

Lenta.ru

Президент РФ Владимир Путин большую часть своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) посвятит задачам, которые стоят перед Россией сегодня и будут стоять завтра. Об этом сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

Раскрыта тема предстоящей речи Путина на ПМЭФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Президент посвятит значительную часть своего выступления задачам по обеспечению дальнейшего экономического развития страны, стимулированию внутренней деловой активности, созданию комфортных условий для ведения бизнеса и укреплению внешних торгово-инвестиционных связей», — раскрыл он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал важным предстоящее выступление Путина на ПМЭФ. По его мнению, глава государства в своей речи затронет тему санкций против страны и мирового продовольственного кризиса. «Мы видим результаты ошибок многих стран. Конечно же, об этом невозможно не говорить, и я уверен, что президент будет говорить об этом», — сказал представитель Кремля.

Экономика,ПМЭФ-2022,Юрий Ушаков,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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