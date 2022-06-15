На ПМЭФ разберутся с антироссийскими санкциями

Официальных представителей недружественных России государств на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) не будет, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента России по международным делам Юрия Ушакова.
«Официальных представителей из недружественных государств не будет на форуме», — сказал он в ответ на вопрос, направлялись ли официальным представителям недружественных стран приглашения на форум.
Участники ПМЭФ обсудят масштабы социально экономических изменений в мире, а также попытаются трезво и всесторонне осмыслить ситуацию с санкционным давлением на Москву, сказал политик.
«На форуме предстоит проанализировать масштабы социально экономических изменений в мире, трезво и всесторонне осмыслить происходящую ситуацию с санкционным давлением на нашу страну, с учетом того, что это санкционное давление вряд ли будет носить краткосрочный характер», — заявил помощник президента.
Отмечается, на форуме также будут высказаны дополнительные мнения о том, как России «двигаться вперед в кардинально изменившихся экономических и политических условиях».
Петербургский международный экономический форум — ежегодное деловое российское мероприятие в экономической сфере, проводимое в Санкт-Петербурге с 1997 года и с 2005 года — при участии президента России.