На ПМЭФ разберутся с антироссийскими санкциями

Официальных представителей недружественных России государств на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) не будет, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента России по международным делам Юрия Ушакова.

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«Официальных представителей из недружественных государств не будет на форуме», — сказал он в ответ на вопрос, направлялись ли официальным представителям недружественных стран приглашения на форум.

Участники ПМЭФ обсудят масштабы социально экономических изменений в мире, а также попытаются трезво и всесторонне осмыслить ситуацию с санкционным давлением на Москву, сказал политик.

«На форуме предстоит проанализировать масштабы социально экономических изменений в мире, трезво и всесторонне осмыслить происходящую ситуацию с санкционным давлением на нашу страну, с учетом того, что это санкционное давление вряд ли будет носить краткосрочный характер», — заявил помощник президента.

Отмечается, на форуме также будут высказаны дополнительные мнения о том, как России «двигаться вперед в кардинально изменившихся экономических и политических условиях».