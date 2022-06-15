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30 минут назад

«Известия»  сообщили о новом способе оплаты картой «Мир» в будущем

Елена Прошина

С 25 октября 2022 года банки, которые выпускают и обеспечивают прием карт российской платежной системы «Мир», смогут выполнять операции оплаты и возврата с использованием QR-кодов, сообщают «Известия» со ссылкой на бюллетень национальной платежной системы.

У карты «Мир» появится уникальная функция
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Данные операции будут осуществляться только после аутентификации держателя карты. В пресс-службе платежной системы отметили, что электронные коды позволят оплачивать товары и услуги с помощью смартфона без предъявления пластиковой карты.

«Держатель карты "Мир" формирует QR-код на своем мобильном устройстве и предъявляет его для считывания сканером в торговом предприятии», — пояснили представители национальной платежной системы.

Как заявили в банке «Открытие», нововведение предусматривает генерацию QR-кодов в мобильном приложении банка и в MirPay. Этот способ будет удобнее, чем действующий сейчас в системе быстрых платежей.

Платежи через СБП Банка России стали доступны россиянам осенью 2019 года. Сейчас НСПК (клиринговый центр СБП) активно работает над запуском NFC-сценария оплаты в приложении «СБПэй», который для клиента будет похож на уже привычные Apple Pay и Google Pay.

Экономика,Банк России,ФК Открытие,НСПК,Google,Apple,
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