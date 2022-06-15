У карты «Мир» появится уникальная функция

С 25 октября 2022 года банки, которые выпускают и обеспечивают прием карт российской платежной системы «Мир», смогут выполнять операции оплаты и возврата с использованием QR-кодов, сообщают «Известия» со ссылкой на бюллетень национальной платежной системы.

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Данные операции будут осуществляться только после аутентификации держателя карты. В пресс-службе платежной системы отметили, что электронные коды позволят оплачивать товары и услуги с помощью смартфона без предъявления пластиковой карты.

«Держатель карты "Мир" формирует QR-код на своем мобильном устройстве и предъявляет его для считывания сканером в торговом предприятии», — пояснили представители национальной платежной системы.

Как заявили в банке «Открытие», нововведение предусматривает генерацию QR-кодов в мобильном приложении банка и в MirPay. Этот способ будет удобнее, чем действующий сейчас в системе быстрых платежей.