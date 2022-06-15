СМИ узнало о новом требовании Украины к США по газу

Представители украинского энергетического сектора предлагают заключить с США «соглашение о ленд-лизе» в сфере энергетики для обеспечения страны американским сжиженным природным газом, сообщает издание Foreign Policy.

Фото: ТАСС ТАСС

Киев ознакомил Вашингтон и страны Запада с рядом предложений, реализация которых должна помочь Киеву получить доступ к энергоносителям. Среди них — заключение соглашения о ленд-лизе, согласно которому США предоставят Украине 6 миллиардов кубометров СПГ.

Поскольку Украине не имеет свои терминалы, газ будет доставляться в Европу и далее попадать в страну через трубопровод. По данным издания, Киев расплатится с Вашингтоном после того, как будет увеличена внутренняя добыча газа.

«Они удивились, услышав эту идею, но она была хорошо воспринята», — приводит издание слова главы украинского предприятия «Нафтогаз» Юрия Витренко, который ранее встречался с представителями американской администрации.

Также среди предложений Украины — обеспечение «международного финансирования» для приобретения газа на Ближнем Востоке и на севере Африки, разработка альтернативных маршрутов поставок энергоносителей и получение средств от Международной финансовой корпорации развития США.