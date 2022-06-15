Эксперт: Япония готова отказаться от нефти России

Правительство Японии в целом готово присоединиться к эмбарго на закупки нефти в России, однако принятию этого решения препятствует серьезная заинтересованность Токио в получении из РФ сжиженного природного газа (СПГ). Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал на условиях сохранения анонимности японский эксперт, профессионально занимающийся двусторонними экономическими отношениями.

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"Япония последовательно сокращает импорт нефти в силу применения все более эффективных энергосберегающих технологий, меньшего использования бензина из-за повсеместного внедрения более экономичных моделей автомобилей и других факторов. В силу этого уменьшаются и закупки нефти в России, - скащал он. - В 2021 году в физическом выражении они упали до одной трети от уровня 2015 года. К тому же в Японии на долю России в общем массиве закупок нефти в 2021 году приходилось всего 3,6%, от этого объема легко отказаться, его несложно заменить".

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"Правительство Японии, - отмечает эксперт, - намерено активно поддерживать США и Евросоюз в их политике экономических санкций в отношении России. Оно занимает такую позицию во многом в надежде на ответную услугу в сфере обеспечения безопасности в случае военного конфликта в зоне Тайваня. Такие расчеты имеют крайне существенное значение для Японии и стали важным фактором ее готовности к активному сотрудничеству с Западом по проблеме Украины".

"Все это создает основания для присоединения Японии к эмбарго или к серьезным ограничениям на закупки нефти в России, - считает эксперт. - Однако такой шаг может сказаться на импорте из РФ сжиженного природного газа, который несравнимо важнее для нашей страны, чем российская нефть. Запрет на ее закупки способен вызвать ответные шаги со стороны Москвы, включая изгнание японских компаний из газового проекта "Сахалин-2". Это ставит правительство Японии перед необходимостью принимать непростые решения, и пока отказа от закупок российской нефти не происходит".

Объемы и проценты

По данным Министерства финансов Японии, в 2021 году компании страны закупили в РФ чуть больше 5,2 млн килолитров нефти - на 13% меньше, чем в предыдущем году. Поставки СПГ из России покрывают 8,8% потребностей Японии, они идут на основе долгосрочных контрактов по относительно умеренным ценам и поступают с завода по сжижению, действующего в рамках проекта "Сахалин-2".

Его оператор - компания "Сахалин энерджи", контрольный пакет (50% плюс одна акция) принадлежит "Газпрому". Британская Shell имеет 27,5% акций, японские Mitsui и Mitsubishi - соответственно 12,5% и 10%.